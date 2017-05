Nå går Huawei for alvor inn i PC-markedet. Lanserte «Macbook-killer»

Huawei er mest kjent som en av verdens største produsenter av mobiltelefoner, men på en stor lansering i Berlin tirsdag viste selskapet at de nå for alvor tar steget inn i PC-markedet. Og det virker ganske åpenbart at det er Apples Macbook selskapet nå ønsker å utfordre.

Huawei lanserte i fjor Matebook-serien, men dette var kun hybridmodeller – nettbrett med avtakbart tastatur. Nå har selskapet lansert tre nye fullverdige bærbare PC-er: Matebook X, Matebook E og Matebook D.

– Dette er vårt første steg inn i PC-markedet, fortalte Huaweis sjef for forbrukerprodukter i Norden, Yanmin Wang til nettstedet Tek.no.

Wang sier til Tek.no at de har tenkt å fokusere på toppsjiktet innenfor PC-markedet i Norge, i likhet med det de gjør på mobilfronten.

– Vi ønsker ikke konkurrere på pris. God design, god ytelse og noen unike funksjoner som bedre lydsystem eller smart kjøling er viktigere, sier Wang.

Toppmodellen utfordrer Macbook

Den mest avanserte av de nye modellene er Huawei Matebook X. Maskinen har i likhet med Apples Macbook et kabinett av sandblåst aluminium og kommer i fargene Prestige Gold, Space Gray og Rose Gold.

Matebook X har en 13 tommer stor skjerm som går nesten helt ut i kantene – eller 88 % «screen-to-body ratio», som Huawei kaller det. Macbook Pro viser skjerm på 78 prosent av arealet. Skjermen har såkalt 2K-oppløsning, eller 2160 x 1440 punkter. Dette er ikke en berøringsskjerm, men en vanlig skjerm beskyttet av ripesikkert Corning Gorilla Glass.

Huawei Matebook X. Foto: Huawei

Maskinen er noe tynnere enn sammenlignbare Macbooker – 12,5 millimeter for Matebook X mot 14,9 millimeter for Apple Macbook Pro (13,3"). Matebook X veier 1,02 kilo, mens en 13,3-tommers Macbook Pro veier 1,37 kg (Macbook Air veier 1,35 kg, mens den svakere Macbook-modellen med 12-tommer veier 0,92 kg).

På innsiden sitter det en Intel Core i7- eller Core i5-prosessor av 7. generasjon («Kaby Lake»). Huawei har valgt å droppe viften i maskinen helt og i stedet satse på passiv kjøling.

Ifølge Huawei er Matebook X den første bærbare PC-en som kommer med innebygget Dolby Atmos-lydsystem og tilhørende surround-høyttalere designet i samarbeid med Dolby.

Huawei lanserte også to andre PC-er, Matebook E og Matebook D, men i første omgang kommer kun Matebook X til Norge. Norsk pris og tilgjengelighet på Matebook X er ennå ikke kjent, men den enkleste Core i5-modellen med 256 GB SSD og 8 GB RAM har en veiledende pris på 1399 euro – rundt 13-14 000 kroner. Toppmodellen med Core i7, 8 GB RAM og 512 GB SSD vil koste 1699 euro – rundt 16 000 kroner.

