Huawei-grunnleggeren avviser at selskapet vil gi kundeinformasjon til kinesiske myndigheter

Da Zhengfei møtte pressen i Huaweis hovedkontor tirsdag, forsøkte han å roe ned vestlig bekymring for at selskapet utgjør en sikkerhetsrisiko.

Under møtet ble han spurt om hvordan Huawei vil svare dersom kinesiske myndigheter ber om konfidensiell informasjon om utenlandske kunder eller deres nettverk.

– Vi ville definitivt si nei til en slik forespørsel, sa Zhengfei.

Flere frykter at Huawei fungerer som et verktøy for kinesisk etterretningstjeneste. USA, Australia og Japan er blant landene som har pålagt restriksjon i bruk av Huawei-teknologi fordi de mener at selskapet utgjør en sikkerhetsrisiko.

Også Norge vurderer å slutte seg til andre vestlige land og nekte kinesiske Huawei å bygge infrastruktur for 5G-nettet, den neste generasjonen mobilnett.

– Norge deler USA og Storbritannias bekymring og er bekymret for at private og statlige aktører i Norge er utsatt for spionasje, sa justisminister Tor Mikkel Wara (Frp) nyhetsbyrået Reuters.