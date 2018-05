Huawei jubler for rekordsalg av nytt flaggskip

– Vi hadde jo håpet, men dette er vel kanskje i overkant positivt. Veldig hyggelig at norske kunder ser at vi lager gode telefoner og at de stoler på produktene våre, sier talsperson for forbrukerelektronikk Anders Bigseth i Huawei Norge til digi.no.

100 000 i tretten land

I dag går selskapet ut med nyheten at Huawei har brukt én måned på å selge 100 000 smarttelefoner av den nye toppserien P20.

En pressemelding unnlater å nevne at dette salget gjelder samlet for 13 ulike land.

Uansett er det en rekord for utfordreren. Bigseth understreker at Norge, Sverige, Polen og Østerrike står for brorparten av landene i regionen.

Perioden gjelder fra global lanseringsdato 27. mars og fram til slutten av april.

Egne norske tall deler de ikke, men til sammenligning har P20-serien fått en mye bedre salgsstart enn tidligere modeller.

Etterspørselen er hele 17 ganger høyere enn Huawei oppnådde med forrige flaggskip, smartmobilen P10 Plus, blir det oppgitt.

P20-serien av mobiltelefoner har fått gode anmeldelser jevnt over. Det gjelder både internasjonalt og her hjemme, inkludert i digi.no som nylig konkluderte med at P20 Pro er dagens beste kjøp.

Anders Bigseth registrerer at flaggskipet suser inn på fjerdeplass i Telias ferske liste over populære smarttelefoner. Det er han absolutt fornøyd med og han påpeker at hele serien selger bra.

En god nummer 3

Totalt ble det solgt 1,9 millioner nye smarttelefoner i Norge i fjor, viser tall fra stiftelsen Elektronikkbransjen. Det tilsvarer rundt 158 000 enheter i måneden. Apple og Samsung har lenge dominert listene, og det er de dyre toppmodellene som det ofte går i.

Huawei er etter alt å dømme på tredjeplass, bak de nevnte produsentene, slik de også har vært tidligere.

– Huawei har solgt bra tidligere, men dette er absolutt et gjennombrudd for oss. Vi har aldri opplevd maken til salgstall enn med P20-serien. Det er over all forventning, sier Bigseth til digi.no.

Innledningsvis skrev vi at han synes det er hyggelig at kundene stoler på produktene. Det må nok tilskrives at de har møtt motbør i enkelte andre land, særlig i USA, der myndighetene aktivt går inn for å stanse salg av selskapets produkter.

– Det er kanskje dessverre slik at noen er skeptiske når man hører om kinesiske selskaper, men våre produkter viser at det er det ingen grunn til. Huawei er også i høyeste grad et globalt selskap med 180.000 ansatte, virksomhet i over 170 land og 15 innovasjons- og forskningssentre over hele verden, konstaterer talsperson Anders Bigseth.