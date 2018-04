TEST: Huawei P20 Pro

Huawei P20 Pro Mål: 155 x 73.9 x 7.8 mm

Vekt: 180 g

Skjerm: 6,1 tommer med oppløsning på 1080 x 2244( 18.7:9 aspektforhold)

Prosessor: Hisilicon Kirin 970 med 4 x 2,4 GHz og 4 x 1,8 GHz kjerner

Innebygget minne: 128 GB lagring, 6 GB RAM

Dobbel SIM: JA

Minnekort: Nei

Bakkameraer: Et 40 MP med f/1.8 med 1/1.7" sensor og optisk stabilisering. Et gråtonekamera på 20 MP med f/1.6 og optisk stabilisering og et 8 MP optisk zoom med f/2.4. Fasedeteksjon og laser autofokus.

Frontkamera: 24 MP, autofokus, f/2.0

Bluetooth: 4.2

Batteri: 4000 mAh

Lading: Trådløs og via hurtiglading på 4.5V/5A

Farger: Sort, Twilight og Midnight Blue

Pris: 8400 kroner

La oss slå fast en ting først som sist. Det er ikke vanskelig å miste munn og mæle når man tar bilder med Huaweis nye P20 Pro om natten. Resultatet er så imponerende at det er lett å tape objektiviteten der og da.

Noen av bildene er fullstendig overlegne alt annet vi har sett på noen mobil. Selv Samsung Galaxy S9+, som nylig ble lansert som det ultimate mørkekameraet, må se seg grundig slått. Hvordan er det mulig? Huawei har møysommelig klatret oppover den mobile rangstigen og nå har de skapt en vinner.

Før vi går inn på detaljene, la oss ta for oss en annen killeregenskap. En som ikke er ny, men som ingen av de store konkurrentene på det norske markedet har sjanse mot: Telefonen har et batteri på hele 4 Ah (4000 mAh). Samsungs Galaxy S9+ har 3,5 Ah og veier 9 gram mer, Apple iPhone X har 2,7 Ah, men veier 6 gram mindre.

Dette borger for den beste batterilevetiden som er å få. I det minste like bra som Huawei Mate 10 Pro, som de lanserte i fjor høst og som har det samme batteriet. Den er rett og slett imponerende og holder et par dager med vanlig bruk. Også fordi Huawei er flinke til å rasjonere med strømmen selv om de har mye av den. Dette er en telefon for folk med rekkeviddeangst

Huawei P20 Pro fås i flere ulike farger. Foto: Huawei

Vi får også ta med at prisen på rundt 8 500 kroner ikke er avskrekkende. Med 128 GB innebygget lagringsplass og 6 GB RAM er den nesten billig. Mest fordi at konkurrentene er så dyre.

Pen å se på

Det første som slår en med en ny mobil er designen. Her er det ikke så mye å gå på lenger, for når skjermen skal være størst mulig og ramma minst mulig er det ikke så mye plass til krumspring. Huawei har aldri vært redd for å forsyne seg godt av andres designideer og P20 Pro ser ut som den har hentet litt fra både her og der.

Men en måte å utmerke seg på er på baksiden. Og her skiller den seg ut. Telefonen kommer i flere nyanser, og utenom den sorte har de fargespill fra blått til mer fiolett som i den vi testet. Imponerende, men slike ting blir jo borte når man setter på beskyttelsesdekslet.

Og når vi er inne på det så har både telefonen og beskyttelsesdekslet innebygget metall som fester seg til magneter. Poenget er at Huawei leverer en dashbordklype med magnetfeste til telefonen som kniper seg fast i de fleste, men ikke alle, ventilasjonsåpninger i biler. Praktisk.

Tre kamera

Slik er 40 MP RGB-kameraet bygget opp. Foto: Huawei

Det er ikke mer enn et par år siden toppmobiler begynte å få to kameraer på baksiden. Nå plusser Huawei på med et til. I P20 Pro er det hele tre kameraer. Det er heller ikke noe vanlig kamera de har utstyrt det nye flaggskipet med. Kameraet er på hele 40 megapiksler (MP) og har en blenderåpning på f/1,8! Det har vi ikke sett Nokia lanserte sin 808 PureView i 2012.

Det pikselrike kameraet har også markedets største sensor på 1/1,7 tommer. Sammenliknet med Samsung S9+ så er deres sensorer på 1/2,55 tommer. Vanvittig imponerende på papiret, men hva betyr det i praksis? Vi har sett før at mobilprodusenter som Samsung og Sony har gått ned i pikseltall for å øke pikselstørrelsen og gi mer lys inn på det enkelte piksel.

Det ene av de to andre kameraene er en gammel kjenning i Huawei-telefoner. De har valgt å benytte et 20 MP gråtonekamera med f/1,6 blenderåpning for å få mest mulig lys, siden det ikke har fargefiltre. I Pro har de nøyet seg med et 8 MP farge telekamera med f/2,4 blenderåpning.

I tillegg til totoneblitsen finner vi en fargetemperatursensor på baksiden som skal sørge for at hvitbalansen er i orden. Huawei har et langt samarbeid med tyske Leica og det er de som har levert linser til de tre kameraene i P20 Pro. I det hele tatt ser det ut som Huawei denne gangen har klart å produsere mobilen som har det mest avanserte kamerasystemet noen gang.

Det skal også sies at telefonen kommer med et frontkamera på hele 24 MP med f/2,0 blenderåpning. Imponerende tall, men kanskje 12 MP hadde vært bedre, ettersom det gir større piksler?

Tofarget. Det er nesten trist å kle på P20 Pro et deksel fordi baksiden er så vakker. Foto: ORV

Vi har sammenlignet med de to største konkurrentene

Så hva gir nå denne trekamerariggen da, med sine til sammen 68 megapiksler?

Vi har valgt å gjøre som Huawei selv gjør når de lanserer sine nye mobiler. Nemlig å sammenlikne med de selskapet anser som erkekonkurrentene sine. Vi har sammenliknet med Samsung Galaxy S9+ og Apple iPhone X, som begge har to kameraer på baksiden.

Vi var veldig spent på hva kameraet på 40 MP klarte å prestere av oppløsning. Filene ble jo på hele 113,6 MB, så her måtte jo detaljene virkelig komme frem. Men nei. Forskjellen til de andre mobilene var ikke stor. Den viktigste årsaken til det er nok selve bildebehandlingen som gjøres av prosessoren. Huawei snakker jo mye om AI-funksjonaliteten på prosessoren sin og hvordan de utnytter den i bildebehandling, men det er nok mye reklame her. Pikslene gror igjen. Det ble litt bedre når vi tok bildet i RAW og unngikk bildebehandlingen i kameraet, men heller ikke da falt vi av stolen.

Men det stopper heldigvis ikke der, for selv om det ikke er mulig å zoome med kameraet satt til 40 MP så kan man det når man fotograferer vanlig. Da slår algoritmene til med godsiden og når vi zoomet 10X produserte telefonen de eneste bildene hvor det var mulig å lese navnet på et veiskilt langt unna.

Når du tar slike zoom bilder får du beskjed om å holde mobilen rolig en stund og så tar kameraene mange bilder. De blir brukt til å sette sammen et bilde som er veldig skapt. Det var faktisk et par personer som gikk mot oss da vi tok bildet og på tross av bevegelsen ble de skarpe de også. Det var spesielt imponerende – for én ting er at telefonen kan sette sammen informasjon fra mange bilder hvor motivet er i ro for å skape skarphet, men disse beveget seg. AI?

Mørkets fyrste

Det vi var mest spent på var de omtalte mørkeegenskapene. Samsung lanserte jo nylig sine S9 og S9 + med unike egenskaper, og vi ble imponert av dem. Så hvordan kan P20 Pro måle seg mot dem?

Vi gikk ut på utetrappa en sen kveld og fotograferte ned mot steinsettingen omkranset av grunnmur og panel. Det var vanskelig å se noe som helt faktisk, så dette var nok mye verre forhold enn det som er vanlig å ta bilder under.

La oss begynne i bånn. iPhone X likte seg ikke i mørket. Bildene blir bedre enn lyset i virkeligheten skulle tyde på, men kvalitetsfoto er ikke det som slår en. Det meste var gjengrodd.

Her kan du se en sammenligning mellom Huawei P20 Pro (til venstre) og Apple iPhone X. Bruk slideren for å vise testbildet hver enkelt telefon:

Mørkemester: Samsung S9 + klarer å hente ut mye mer enn iPhone når det virkelig røyner på med lyset. Foto: ORV

Samsung S9 + klarte seg veldig mye bedre. Her er det mulig å få med seg mye mer og vi ser rosebedet komme til syne. Det er imponerende under slike lysforhold.

Men det var før vi fikk se bildet P20 Pro presterte. Makan! Det ser ut som om det er tatt litt sent på kvelden med litt lite lys. Men det var jo knapt lys i det hele tatt. Hvordan er det mulig?

Jo, det er mulig fordi Huawei her også bruker den samme teknikken de benytter til vanskelige zoombilder. Du får beskjed om å holde mobilen stille tre til seks sekunder mens kameraene jobber på høytrykk og så lager de AI-baserte algoritmene et bilde på basis av lyset som har truffet et enormt antall piksler i de ulike bildene. Tankene går til han som etter sigende har uttalt; - Bli lys!

Mindre forskjeller på hverdagsbildene

Når vi ser på vanlige hverdagsbilder, som normalt ikke tas med alle mulige filtre og innstillinger, så blir situasjonen en annen.

Hvilken telefon tar de beste bildene? Det er ikke store forskjeller her, men vi mener Apple kommer ut på topp, tett fulgt av Samsung.

Apple er veldig gode på bildebehandling og gir en svært naturtro gjengivelse. Knapt noe fargestikk og en svært god dynamikk. Samsung er ikke dårlige de heller, men de ligger et lite hakk bak. Det hakket er større til P20 Pro. Bildene blåser lettere ut i høylyset og gror raskere igjen i mørket. Dessuten virker det som om programvaren blir litt for ivrig i sin jakt etter støy. Det gjør at detaljene forsvinner. Dog skal det sies at dette er noe man bare ser når bildene blåses opp i Photoshop og det er ikke slik de fleste betrakter fotografiene. Vi merker oss også at P20 Pro har veldig god autofokus og får med seg mye detaljer på noen motiver. På andre blir støyreduksjonen litt vel fremtredende.

Her kan du se en sammenligning mellom Huawei P20 Pro (til venstre) og Apple iPhone X. Bruk slideren for å vise testbildet hver enkelt telefon:

Bra: Samsung S9 + gjør også en svært god jobb med dynamikk og farger i vanlige motiver Foto: ORV

Det betyr ikke at P20 Pro faller gjennom. Tvert imot. Dette er en ypperlig kameramobil som leder på et par områder og henger litt etter på ett eller to andre. Vi tror selve kamerariggen har et vanvittig potensial som Huawei foreløpig er alene om og det er all grunn til å tro at programvaren kommer til å forbedre seg utover året.

Og når vi snakker om programvare så liker vi programvaren som styrer kamerafunksjonene. Den er lett og forstå, ikke minst den som setter kameraene, som opptrer som ett, i proffmodus.

I videomodus kan man ta opptil 4K film, men ikke med stabilisering. Da er det bedre å ta Full HD video med stabilisering. Huawei har også lagt på hurtigfilm. Du kan filme inntil 960 bilder i sekundet, men i 720p oppløsning.

Det har vært en debatt om kameraene skal få stikke ut litt fra baksiden eller ikke. De fleste har valgt å gjøre det, og det er fornuftig. Når kravet er at telefonene skal være så tynne, så trenger optikken i kameraene litt mer å gå på fordi forholdet mellom sensorelementet og linseelementene trenger det. Uansett bruker de aller fleste en eller annen skjermbeskyttelse som gjør at det ikke stikker noe ut av den. Det gjør det heller ikke på P20 Pro sin.

Slik måler P20 Pro (til venstre) seg mot Apple iPhone X.

Du kan se flere testbilder i karusellen i bunnen av saken.

Kjapp ansiktsgjenkjenning

Zoom: Samsung S9 + har to kameraer. Et som zoomer 2 X og gjør en god jobb når motivet ligger et stykke unna. Her er et utsnitt av bildet vi tok. Foto: ORV

Noe som sikkert har imponert alle iPhone X-eiere er hvor raskt telefonen åpner seg når den ser ansiktet ditt. Ingen annen telefon klarer å gjøre det så raskt. Før nå. P20 Pro er i samme klasse på ansiktsgjenkjenning. Den åpner seg med det samme du holder den foran fjeset.

Likevel har Huawei også utstyrt telefonen med en fingersensor nederst på fronten. Det gjør at den mister litt av frontarealet sammenliknet med Samsung, men den tar det igjen i toppen hvor de lar skjermen gå nesten helt opp – bortsett fra en liten flik som den iPhone X har. Men denne er bare halvparten så stor. Og for de som avskyr den kan den skjules med en sort stripe som du aktiverer i innstillingsmenyene.

Ytelse og daglig bruk

En vinner: Huaweis nye P20 Pro hadde ikke vunnet på egenskapene alene, selv om noen av dem er spektakulære. Den vinner på totalinntrykket og ikke minst at den er billigere enn de den konkurrerer mot. Foto: ORV

De aller fleste Android-mobilprodusentene legger sitt egen grensesnitt oppå operativsystemet til Google. Det er en viktig måte å raffinere det Google har i bånn og å gi sine egne telefoner et særpreg. Hva som er best, er smak og behag. For hver utgave av Android, og av og til litt utenom, kommer det gjerne forbedringer. Huawei har utviklet sitt EMUI-grensesnitt til versjon 8.1 som ligger oppå Android 8.1 som telefonen selvfølgelig selges med.

Huawei var viden kjent for at deres Kirin-prosessorer hadde langt dårligere ytelse enn de andre i klassen med topp spesifikasjoner. Men det var før. Sakte, men sikkert har kineserne lært seg kunsten og den siste Kirin 970, som kom i Mate 10 Pro i fjor er på høyde med de andre. Vi konstaterer også at den har Mali-grafikkprosessorer utviklet av ARM i Trondheim.

Kirin inneholder også en såkalt NPU. En Neural Processing Unit, eller AI-prosessor. Det er en ny type prosessor, og en som Huawei bare såvidt har begynt å utnytte, selv om en del kamerafunksjoner sies å benytte NPU-en. Det skal ifølge Huawei gi langt raskere bildebehandling og mye mindre strømforbruk i slike operasjoner. Når vi ser noen av de nye kamerafunksjonene kan det tyde på at de begynner å få dreis på AI.

Ytelsestallene sier ikke alltid hvordan telefonen oppleves i praksis. Apple er kjent for svært gode tall i sin A11-prosessor, men iPhone oppleves ikke raskere enn P20 Pro. Det har nok også med å gjøre at den har dobbelt så mye RAM som iPhone X. Det samme kan egentlig også sies om Samsung S9+ som også har 6 GB.

Her er noen ytelsesmålinger vi har gjort med telefonen:

Lyden i P20 Pro høyttalerne er imponerende. Den er nesten like god som i S9+, og det sier ikke lite. Du trenger knapt kjøkkenradio med disse. Men der Samsung har valgt å beholde 3,5 mm analogporten, har Huawei droppet den. Til trøst får du med en USB-C til 3,5 mm-adaptersladd.

Konklusjon og alternativer

Huawei P20 Pro. Foto: Huawei

Vi mener at P20 Pro posisjonerer seg som det beste kjøpet av dagens toppmodeller. Den enkeltegenskapen vi virkelig setter pris på er 4 Ah batteri med god strømstyring på toppen som gjør ladeangsten vesentlig mindre.

Selv om vi er mektig imponert av noen kamerafunksjoner, er det ikke det som får det til å vippe i Huaweis retning. Det er først og fremst prisen som jekker den over de andre. Apple iPhone X er vanvittig kostbar.

Selv om iPhone X er en god telefon, er 10.990 kroner for en modell med 64 GB lagringsminne og 3 GB RAM for mye. Spesielt når du får P20 Pro for 2500 kroner mindre, med mye bedre spesifikasjoner.

Samsung Galaxy S9+ fremstår som et bedre kjøp enn iPhone X, men koster over tusenlappen mer enn P20 Pro – og da har den bare 64 GB lagringsminne. Men Samsung kan man utstyre med Micro SD-kort og da får du 128 GB ekstra for 500 kroner.

Vi likte Vi likte ikke - Batteritiden

- Mørke- og zoomegenskapene

- Biometriløsningen

- Vanntett

- Super OLED-skjerm

- Lavere pris enn konkurrentene - Ingen analog lydutgang

- Ikke trådløs lading





Her kan du se noen flere bilder vi har tatt med Huawei P20 Pro: