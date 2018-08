Huawei lanserer verdens første prosessor med 7 nanometer-teknologi

IFA, BERLIN (digi.no): Det var kanskje ikke så overraskende at Huawei skulle lansere sin nye mobilprosessor i Berlin. Det som nok har overrasket både brukere og konkurrenter er hva nye Kirin 980 er god for.

Som sedvanlig leverte Huawei-sjef Richard Yu et forrykende show der han skrøt hemningsløst av hva de har fått til, og bruker konkurrentene – spesielt Qualcomm – som sammenlikning for å vise hvor mye foran de ligger.

Før og nå: Det er bare ett år siden Kirin 970 ble lansert, men nykommeren er ganske mye vassere. Foto: Odd R. Valmot

Og det ser vitterlig ut til at amerikanerne skal få kjørt seg mot den nye prosessoren.

Det er bare ett år siden han sto på samme sted og lanserte modellen som sitter i toppmodellene i dag og som har vist sin styrke, spesielt på bildebehandling. Det var verdens første prosessor med en egen kjerne for prosessering av AI. Årets utgave kommer med to slike kjerner.

Ny arkitektur: Nå er det ikke bare raske og trege CPU-er. Med Kirin 980 kommer også noe midt i mellom. Foto: Odd R. Valmot

Noe skal man vitterlig bruke all plassen til når de har klart å krympe strukturene i prosessoren ned til ufattelige 7 nm (nanometer – milliarddels meter). Det er en teknologi de har utviklet de siste tre årene som vi nå ser fruktene av, og som kommer i den nye Huawei Mate 20-telefonen som skal lanseres i London 16. oktober.

Prosessoren inneholder hele 6,9 milliarder transistorer, og da er det mye hardwareingeniørene kan boltre seg i. Det hele får plass på en tynn brikke på én kvadratcentimeter.

– Den nye prosessen gjør at vi kan øke ytelsen med 20 prosent og senke strømforbruket med 40 prosent, messet Yu.

Ny kjerneteknologi

Kirin 980 er den første prosessoren som tar i bruks ARMs nye Cortex-A76 kjerner som også gir et godt ekstra bidrag til effektiviteten.

Det er blitt plass til 8 CPU-kjerner og det har de utnyttet slik at to Cortex-A76 kjører på 2,6 GHz og tar seg av ting som trenger topp ytelse, to også Cortex-A76, kjører med 1,92 Hz og sørger for bedre batterilevetid for ting som ikke krever så mye ytelse. De fir siste er basert på Cortex-A55 og kjører på 1,8 GHz for minst mulig strømtrekk.

Det er ikke bare CPUene som har fått en overhaling. Det har GPU-kjernene også og de er det 10 av. Igjen er det Mali som får æren av å delta, nærmere bestemt Mali-G76.

Mali-arkitekturen utvikles hos ARM i Trondheim og her er de altså i verdens tetteste prosessor. EN slik kjerne har 46 prosent mer ytelse enn forrige generasjon og er 178 prosent mer effektiv i strømtrekket. Malikjernene har også evnen til å benytte AI-kjernen for å laste kode mye mer effektivt for å bedre spillytelse.

Publikum som overvar keynoten til Yu fikk selvfølgelig en demonstrasjon på dette og kunne se hvor mange flere bilder per sekund den nye prosessoren kunne trekke rundt i et grafikktungt spill sammenliknet med en Qualcomm Snapdragon 845.

Mer AI: Doble AI-kjerne skal gi mer av fordelene som kom i forrige genersjon. Foto: Odd R. Valmot

Men det er kanskje AI-kjernene som er kronen på 980-verket. Siden det er to av dem implementert på mer effektivt silisium, så er de raskere enn den ene de erstatter. I det året som har gått har det dukket opp mange applikasjoner som utnytter API-ene som Huawei har gjort tilgjengelig.

Publikum fikk se hvordan prosessoren sorterte bilder. Den brukte 6 sekunder på å analysere 500 bilder, mens en Snapdragon 845 brukte 12 sekunder. Apples A11 kom inn på 25 sekunder. Det kan jo være at Qualcomm og Apple ville testet på en annen måte.

DSP – digital signalprosessor

Den siste P20 Pro-telefonen til Huawei har vist hvor mye det er mulig å få ut av signalprosesseringen på Kirin-brikken.

Raskere og bedre bildebahandling: Doble ISPer skal få fart på foto- og videobehandling Foto: Odd R. Valmot

Nå skal det være forbedret mye på grunn av doble nye og mye mer effektive DSP-er. Det er vel all grunn til å forvente at de nye telefonene vil ha betydelige forbedringer i måten de behandler informasjon fra kameraene, slik som støyreduksjon og på video.

Tilkoblinger

Der Huawei har røttene sine er i telekommunikasjon, og det utnytter de for alt det er verdt. Her finner vi etter sigende verdens første LTE-modem med Cat. 21. Det kan gi en nedlastingshastighet på 1,4 Gbit/s.

Wifi har også fått en overhaling og kan nå, i det minste i teorien, ha en nedlastingshastighet på 1,7 Gbit/s.

Også mottaket av GPS-signaler skal være forbedret og gi større nøyaktighet. Opptil ti ganger mer nøyaktig, mener Yu.

Klar for 5G

Huawei har forberedt seg lenge på 5G og er kanskje ledende på dette i verden. De har utviklet en egen modembrikke – Balong 5000 – som kan snakke med den nye prosessoren. Det burde derfor ikke være spesielt vanskelig å utvikle en telefon som er 5G-klar.

