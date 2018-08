Huawei tatt på fersken: Mobilkamera-bilde var tatt med proft speilreflekskamera

Nettstedet Android Police melder om et nytt tilfelle av villedende markedsføring fra den kinesiske mobilgiganten Huawei.

Markedsføringsbilder som utga seg for å ha blitt tatt med Huaweis mobilmodell Nova 3 skal nemlig har blitt tatt med et vaskeekte DSLR-speilreflekskamera. Bildene tilhører en egyptisk videoreklame som blant annet ligger på YouTube.

Tok bilde bak kulissene

Avsløringen kom via et bilde som skuespillerinnen i den aktuelle markedsføringskampanjen tok «bak kulissene» fra innspillingen, og la ut på Instagram.

Bildet er nå blitt fjernet fra Instagram-kontoen, men ble altså fanget opp før det skjedde.

På bildet ser man tydelig at et selfie-bilde som skuespillerne tar av seg selv i reklamen med mobiltelefonen, i realiteten tas med et påkostet DSLR-kamera. Den mannlige skuespilleren som tar selfie-bildet holder slettes ikke mobilen i hånden.

Det som gjør bildet ekstra villedende er at bildet er ment å demonstrere en av de kamerarelaterte AI-funksjonene til Nova 3-kameraet. Denne innebærer å bruke AI til å legge sminke på et usminket ansikt – en funksjon som i reklamen ser meget imponerende ut.

Ikke første gang

Det er med andre ord ikke bare bildekvaliteten som blir feilaktig representert, men altså en av mobilens mer «unike» funksjoner.

Huawei Nova 3. Foto: Huawei

Som Android Police peker på er ikke dette første gangen Huawei er blitt tatt for tvilsom markedsføring.

Tidligere har det blant annet blitt avslørt at selskapet photoshoppet bilder av P8 for å få det til å se ut som mobilen ikke hadde vertikale rammer.

I 2016 ble det også avslørt at et bilde, angivelig tatt med oppfølgeren P9, var tatt med en speilreflekskamera i stedet.

I det tilfelle beklaget Huawei, og innrømmet at de drev med villedende markedsføring.

Huawei skal ikke ha kommentert denne siste saken ennå.

