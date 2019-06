Huawei vil flytte utviklere over til egen app-butikk

Fra 19. august vil Huawei ikke lenger motta programvare fra Google. Det betyr at Huawei-telefoner i fremtiden mister adgang til Google Play Store, som på de fleste Android-telefoner brukes til å laste ned apper.

Det har ifølge nettsiden XDA-Developers fått Huawei til å kontakte app-utviklere og oppfordret dem til å utgi sine apper på Huaweis Play Store-alternativ, Appgallery.

Utover å utvikle sin egen app-butikk er Huawei også i gang med å utvikle sin egen utgave av Android, som ikke er avhengig av proprietær Google-kode. Det har fått Google til å advare om at et slikt operativsystem vil være mindre sikkert enn Googles utgave.

Kort frist

Fristen til 19. august er resultatet av en 90 dagers utsettelse, som tillater amerikanske virksomheter å samarbeide med Huawei.

Det skjer etter at Donald Trump forrige måned erklærte en nasjonal nødsituasjon på grunn av IT-trusler, og plasserte Huawei på en liste over selskaper amerikanske virksomheter ikke kan handle med.

Utsettelsen betyr at Huawei-telefoner de neste par måneder fortsatt vil kunne motta sikkerhetsoppdateringer fra Google.

Det opphevede samarbeidet er den seneste konsekvensen av en langvarig kampanje ført av den amerikanske regjering mot Huawei, som blant annet også har resultert i anholdelsen av Huaweis finansdirektør Meng Wanzhou i Canada.

Men Android er i prinsippet open source, så hvorfor betyr det egentlig noe for Huawei om de kan samarbeide med Google?

Play Store og API-er

Problemet for Huawei er at mange av de funksjoner man tenker på når man hører navnet Android i virkeligheten ikke er en del av selve Android-operativsystemet. Det gjelder blant annet Google Play Store, Google Chrome, såvel som Youtube- og Gmail-appen.

De er i stedet en del av Googles proprietære Google Mobile Services (GMS).

Men Huaweis problemer stopper ikke der. GMS omfatter nemlig også en rekke API-er som brukes av mange apper som ikke er utviklet av Google.

Den franske sikkerhetsforskeren Elliot Alderson forklarer på Twitter hvordan de innebygde Android-API-ene ofte velges bort til fordel for dem som er implementert i GMS. Det betyr at mange apper ikke vil virke på en telefon uten GMS, også selv om de ikke er utviklet av Google.

I deres epost til utviklerne, som XDA-Developers har fått adgang til, skriver Huawei at de vil støtte utviklerne i å publisere deres apper i Appgallery.

– For å sikre lett bruk av deres app for våre brukere, vil Huawei gi dere full støtte, for å hjelpe dere med å publisere deres app i Appgallery.

Om den hjelp Huawei vil gi omfatter erstatning av manglende API-er, fremgår ikke av eposten.

Alternativer krever root

En mulighet for å erstatte de manglende komponenter i et Google-fritt Android er Microg Project – et fritt «som i frihet» programvareprosjekt som leverer erstatninger for proprietær Google-kode i Android.

Microg Project krever imidlertid en opplåst bootloader, hvilket Huawei sluttet å støtte i fjor – til Android-entusiasters store forargelse.

Artikkelen er levert av vår samarbeidspartner Version2.dk, en del av Teknologiens Mediehus.