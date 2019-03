Huawei-topp utleveres til USA: Kina rasende på avgjørelsen

Finanssjefen i Huawei Meng Wanzhou ble pågrepet 1. desember i Canada på bakgrunn av en arrestordre fra USA, som i sin tur krevde utlevering av Huawei-toppen. Som blant andre Reuters melder har Canada nå godkjent utleveringsbegjæringen.

Det betyr at Meng Wanzhou, som i tillegg til å være finansdirektør også er datteren til Huawei-grunnleggeren Ren Zhengfei, må svare på anklagene fra de amerikanske myndighetene.

Kina med kraftig kritikk

I første omgang må Wanzhou møte opp i en kanadisk rett for å få satt datoen for høringen i forbindelse med utleveringen. Som Reuters peker på kan selve prosessen ta lang tid, siden mange av avgjørelsene i slike prosesser kan ankes i Canada.

Kinesiske myndigheter, som tidligere krevde at USA dropper arrestorden mot Meng og ikke kommer med en formell begjæring til Canada om utlevering, er ikke uventet svært kritiske til avgjørelsen.

– Den kinesiske siden er ytterst utilfredse og går sterkt imot myndighetenes tillatelse til å fortsette (med utleveringsprosessen, red.anm.), skrev den kinesiske ambassaden i Canada i en uttalelse i forbindelse med saken.

Mengs advokat har allerede tidligere uttalt at han mener anklagene fra USA er politisk motiverte.

Bakgrunnen for saken er at amerikanerne anklaget Meng Wanzhou for bedrageri og brudd på sanksjonene mot Iran. Hun ble senere løslatt mot kausjon, men måtte levere fra seg pass og ilagt bevegelses-restriksjoner utendørs og blir GPS-sporet og overvåket døgnet rundt.

Anklaget for svindel og tyveri

Som digi.no rapporterte i januar har amerikanske myndigheter rettet formelle, rettslige anklager mot Huawei for svindel og for å ha stjålet bedriftshemmeligheter – anklager som altså kommer i tillegg til de som er rettet mot Meng.

Huawei beskyldes for å ha stjålet hemmeligheter fra det amerikanske telekomselskapet T-Mobile. Dette skal ha skjedd etter at T-Mobile lot Huawei-ingeniører teste mobiltelefoner med en testrobot utviklet av det amerikanske teleselskapet.

Det amerikanske etterforskningsbyrået FBI, som la frem anklagene mot Huawei, skrev i en Twitter-melding at anklagene er resultatet av flere år med etterforskningsarbeid. I en annen melding skriver byrået at anklagene eksponerer Huaweis vedvarende utnyttelse av amerikanske selskaper og trussel mot en fri og rettferdig, global markedsplass.

Anklagene, som består av en rekke punkter, kan du lese mer om på hjemmesidene til det amerikanske justisdepartementet.

Les også: Eksperter mener USA overdriver Huawei-trusselen »