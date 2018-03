Huaweis nye toppmodell kommer med helt unikt kamera

Den kinesiske mobilgiganten Huawei har nå avduket sine to nye toppmodeller P20 og P20 Pro, hvorav særlig sistnevnte slår på stortrommen når det gjelder spesifikasjoner – spesielt på kamerafronten.

Huawei P20 Pro kommer nemlig med intet mindre enn en trippel kameraløsning på baksiden, hvorav det ene kameraet attpåtil skilter med hele 40 megapiksler. De to andre er et 20 megapikslers monokrom-kamera og et 8 megapikslers kamera med telefotolinse. I tillegg har P20 Pro et frontkamera på 24 megapiksler, også en uvanlig høy oppløsning.

Kameraløsningen skal ifølge Huawei by på mange finesser når det gjelder video og fotografering. Mobilen skal blant annet gi deg effektiv bildestabilisering som gjør at du kan ta skarpe, håndholdte bilder selv i lav belysning. 5X hybridzoom og sakte film med 960 bilder per sekund er også på plass.

Huawei P20 Pro. Foto: Huawei

Litt mindre P20-modell

Av øvrige, tekniske spesifikasjoner har Huawei P20 Pro en 6,1-tommers OLED-skjerm med en oppløsning på 1080 x 2240 piksler, 6 GB minne og 128 GB lagringsplass. Batteriet har en størrelse på respektable 4000 mAh, og prosessoren er den egenproduserte, åttekjerners Kirin 970-brikken, som skal by på avansert kunstig intelligens-funksjonalitet.

Designmessig har mobilen et heldekkende skjermdesign, i likhet med de fleste andre toppmodeller for tiden, og den har også «leppen» øverst – et designgrep vi kjenner godt fra iPhone X.

I tillegg har Huawei altså også sluppet P20, som befinner seg litt under Pro-utgaven maskinvaremessig. P20 er noe mindre med en 5,8-tommers LCD-skjerm med 1080 x 2244 piksler, og byr «bare» på dobbel kameraløsning med 12 og 10 megapiksler, mens frontkameraet også her er på 24 megapiksler.

P20 har ellers den samme Kirin 970-brikken som Pro-utgaven, samt 4 GB minne og 128 GB lagringsplass. Batteriet er litt mindre og har en kapasitet på 3400 mAh, som riktignok heller ikke er så verst.

De nye mobilene skal bli tilgjengelige i disse dager. Huawei P20 Pro er oppgitt med en pris på rundt 8500 kroner i norske nettbutikker, men det er ennå usikkert hva P20 vil ligge på.

