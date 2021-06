Hubble har alvorlige dataproblemer

Hubble er utstyrt med flere datamaskiner som passer på ulike oppgaver og funksjoner. En av disse er en «nyttelastdatamaskin» som styrer Hubbles instrumenter og systemer. På kvelden søndag 13. juni sendte Hubbles hoveddatamaskin melding til bakkemannskapet at den ikke lenger fikk svar fra nyttelastdatamaskinen.

Dermed ble hele teleskopet satt i sikkermodus, og slik har det nå vært i over en uke, uten at en løsning ennå er i sikte.

NASA forsøkte å restarte nyttelastdatamaskinen dagen etter, uten suksess. De spekulerte da på om problemet kunne skyldes at en av maskinens minnemoduler hadde feilet. Slike minnemoduler kan skades av kosmisk stråling, og Hubble har vært i rommet i over 30 år. Det var derfor ikke usannsynlig at dette kunne være årsaken, men da NASA onsdag 16. juni forsøkte å bytte over til en av de tre minnemodulene nyttelastdatamaskinen har i reserve, feilet også det.

Må i verste fall kansellere

Dagen etter forsøkte NASA så enda en gang å få begge de nevnte minnemodulene til å fungere, og i tillegg sende mer diagnostikkinformasjon ned til bakkestasjonene, men heller ikke dette ble kronet med suksess.

Minnemodulene det er snakk om er av CMOS-typen («Complementary Metal-Oxide Semiconductor») og har ikke kapasitet på mer enn 64 Kb hver.

Siste oppdatering fra NASA kom 18. juni, og fortalte ikke stort mer enn at de fremdeles jobber med saken. I mellomtiden må vitenskapelige observasjoner vente eller i verste fall kanselleres. Observasjonstid på Hubble er ettertraktet og planlagt lang tid i forveien, og prosjektene står i kø for å bruke romteleskopet.

Laget på 80-tallet

Datamaskinen som feilet er av typen NSSC-1 («NASA Standard Spacecraft Computer-1») og ble utviklet for å gjøre det billigere og enklere å bygge og vedlikeholde romfartøy ved å standardisere datamaskiner. Planleggingen begynte så tidlig som i 1974, og den har siden vært brukt i en rekke sonder og fartøy utover 80- og 90-tallet.

Heldigvis har Hubble en ekstra NSSC-1 i reserve, i tilfelle den første skulle feile. Det er ikke kjent om NASA ennå har forsøkt å skifte over til reserveenheten.

Hubbles hoveddatamaskin var opprinnelig en DF-224 fra Rockwell Autonetics med tre prosessorer, hvorav to var i reserve. Den målte omkring 45 x 45 x 30 cm og veide rundt 50 kg. Klokkehastigheten var 1,25 MHz. Første gang Hubble ble vedlikeholdt etter oppskytningen, fikk hovedmaskinen installert en ko-prosessor i form av en 15 MHz Intel 80386 med en 80387 ko-prosessor for matematiske oppgaver. I 1999 ble begge deler erstattet av en 25 MHz Intel 80486, noe som virket gammeldags allerede den gang. Det var imidlertid en enorm forbedring: Ikke bare ble hastigheten økt med 20 gangeren, den fikk også seks ganger så mye minne, i tillegg til å kunne benytte langt mer moderne programmeringsspråk enn tidligere.

I tillegg til nyttelastdatamaskinen NSSC-1 og hovedmaskinen, har Hubble også et antall ulike mindre prosesseringsenheter knyttet til de ulike instrumentene.

Oppfølgeren kan bli forsinket enda en gang

Hubble ble sist fysisk vedlikeholdt i 2009, men etter at romfergeprogrammet ble avsluttet, har NASA hatt verken økonomi, vilje eller mulighet til å gjøre det igjen. Hubbles bane på 600 km over jordens overflate er helt på grensen av hvor langt romfergen kunne nå, og ingen romfartøy med tilsvarende rekkevidde er i bruk i dag.

NASA har i stedet valgt å satse på JWST, ofte kalt Hubbles etterfølger, som har vært under planlegging, utvikling og bygging svært lenge. Det skulle egentlig skytes opp til høsten, men ser nå ut til å bli ytterligere forsinket.