Hundrevis av idrettslag er utilgjengelige på nettet etter store systemproblemer

Ledere flere norske idrettsforeninger har i helgen uttrykt fortvilelse på Facebook-sidene til Spoortz AS, som tilbyr IT-løsninger til mange hundre store og små idrettsforeninger i Norge. Årsaken er at systemene har vært utilgjengelig siden klokken 22 torsdag den 19. desember. Det er fortsatt usikkert når systemene blir tilgjengelig igjen.

Systemet til Spoortz inkluderer blant annet løsninger for medlemsregister, betaling, påmelding og kobling til regnskapssystemer, i tillegg til en hjemmesideplattform for idrettslagene. Hjemmesidene til alle idrettslagene som er Spoortz-kunder, er fortsatt utilgjengelige. En håndfull av disse er oppgitt på nettstedet til Spoortz.

Nye data overskrevet med gamle

I en epost som ble sendt til kundene søndag den 22. desember, forklarer Spoortz i stor detalj hva som har skjedd.

Løsningen til Spoortz kjøres i en virtuell server hos selskapets hostingpartner. I utgangspunktet dreide det hele seg om en planlagt nedetid på tre timer. Dette skyldtes et varslet strømbrudd hos Lyse Energi. Da strømmen kom tilbake igjen, viste det seg at det ikke var mulig å starte applikasjonen til Spoortz på nytt, noe som skal ha vært problemfritt ved tilsvarende hendelser tidligere.

Etter feilsøking i helgen skal det ha blitt klart at en konfigurasjonsfeil i løsningen har ført til at et diskområde ble tilbakestilt med gamle data da serveren ble startet opp igjen.

Ved en feil skal ikke den aktuelle disken ha blitt inkludert i de daglige backuprutinene til hostingparteren.

Nettstedet til Kolbotn IL er blant de mange som er berørt av problemene hos Spoortz. Skjermbilde: digi.no

Foresøker å gjenopprette dataene

Nina Samuelsen, daglig leder i Spoortz, forteller til digi.no at hostingpartneren har sendt disken til Ibas, som er på spesialister på gjenoppretting av lagringsmedier. Fordi den fysiske disken måtte sendes med kurer fra Sandnes til Kongsvinger, har dette tatt noe tid, men Samuelsen kan fortelle at det har kommet gode nyheter i løpet av hengen etter at analysen av disken startet.

– Det er fortsatt mye data som fortsatt ligger på disken, men vi vet ennå ikke hvor mye, sier Samuelsen til digi.no.

Slik analyse og gjenoppretting kan ta betydelig med tid, da det er viktig at arbeidet ikke fører til at det blir gjort ytterligere skade på dataene.

Smertefullt

I e-posten til kundene opplyser Spoortz at det er mulig å starte opp systemet med de gamle dataene, men at selskapet har valgt å la være å gjøre dette for å unngå at det skapes konflikter når de nyere dataene legges tilbake.

– Det er smertefullt med nedetid. Men når det først skulle skje, er det bedre at det skjer like før jul, når det er mindre kundeaktivitet enn til vanlig, sier Samuelsen.

Hun er ellers tilbakeholden med å fortelle digi.no noe som kundene ikke allerede har blitt informert om.

– Generelt så ønsker vi først informere kontaktpersonene hos våre kunder først med ny informasjon når den foreligger. Alle ansatte hos oss og underleverandørene, samt innleide eksperter, jobber på spreng, og det vil komme en ny oppdatering innen kirkeklokkene ringer i morgen, avslutter Samuelsen.