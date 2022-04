Det er tid for planlegging av ferien, og nå som man endelig kan fly igjen er det sikkert mange som ønsker nettopp å få litt luft under vingene etter en altfor lang pandemi.

Men hvordan skal du holde liv i telefon, nettbrett og PC på turen? Har du lov til å ta med nødlader, og i så fall hvor stor? Og hvilke flyselskaper tilbyr USB-lading i setene?

Første sted å sjekke blir internasjonale regler.

Hva sier regelverket?

Regelverket er en herlig blanding av klart og uklart på samme tid. Først det som er klart:

«Enheter der hovedformålet er å gi strøm til andre enheter kan kun tas med i håndbagasjen» står det i reglene fra Luftfartstilsynet. Du får med andre ord ikke ta med nødladere eller ekstrabatterier i innsjekkbagasjen, uansett styrke.

Kort fortalt deles nødladere inn i tre kategorier, avhengig av styrke på batteriet:

Opptil 100 Wh: Kan tas med på fly.

Kan tas med på fly. Mellom 100 og 160 Wh: Kan tas med hvis flyselskapet tillater det.

Kan tas med hvis flyselskapet tillater det. Over 160 Wh: Kan ikke tas med på fly.

I tillegg kommer det ifølge Luftfartstilsynet «en rekke andre krav og begrensninger».

Og det er her det blir vanskelig. Vi har derfor kontaktet de ulike norske flyselskapene for å forsøke å få litt klarhet i hva de krever, tillater, og ikke minst IKKE tillater.

Hva er Wh, og hvor mange har batteriet?

Wh er kort for Watt hours, altså Watt timer på norsk. Dette beskriver batteriets ytelse og hvor lenge det kan holde den, eller med andre ord hvor mye energi det kan gi totalt per opplading.

Mange nødladere oppgir imidlertid ikke Wh, men viser i stedet antall mAh, altså tusendels Amperetimer. Heldigvis kan du relativt enkelt regne om fra det ene til det andre, med visse forbehold.

Mange nødladere oppgir nemlig ikke intern spenning – bare spenning ut – men det langt vanligste er 3,7 Volt. Noen bruker 3,6 Volt, men vi holder oss til 3,7 Volt for å være på den sikre siden.

Formelen for å regne ut Wh fra mAh er slik: Wh = mAh * 3,7 Volt / 1000

Formelen for å regne ut mAh fra Wh er slik: mAh = Wh * 1000 / 3,7 Volt

Gitt at 3,7 Volt er riktig, vil dermed:

100 Wh tilsvare ca. 27.000 mAh

160 Wh tilsvare ca. 43.000 mAh.

Eventuelt kan du bruke vår enkle kalkulator:

SAS

Pressesjef John Eckhoff hos SAS forteller at SAS regner nødladere under 100 Wh som ekstrabatterier, og at man dermed kan ha med opptil 20 stykker per passasjer. Dette er forutsatt at batteriene er beskyttet mot kortslutning, og pakket individuelt.

– Powerbanker er å anse som reservebatterier og vi tillater dem i håndbagasjen (ikke i innsjekket bagasje). Det er kun tillatt med to av disse mellom 100–160 Wh. Du trenger ikke å søke flyselskapet på forhånd, skriver han i en epost til Digi.

SAS kan i tillegg tilby USB-lading i setene, kan Ekchoff fortelle:

– Alle våre fly har uttak i setet – muligens med unntak av en Boeing-maskin, men den fases ut i løpet av året til fordel for en enhetsflåte med Airbus.

Hvilken Watt USB-uttakene i setene kan stille med, kan SAS imidlertid ikke svare på.

Norwegian

Også Norwegian regner nødladere under 100 Wh som reservebatterier, og akkurat som SAS godtar de opptil 20 stykker per passasjer. De må være individuelt beskyttet mot kortslutning, for eksempel med elektrikertape over polene, pakket i plast, eller lignende.

For enheter mellom 100 og 160 Wh kreves det godkjenning fra Norwegian før det kan aksepteres som håndbagasje, og det er begrenset til to enheter som er sikret individuelt mot kortslutning.

– Kundene som skal ha med seg dette skal informere kundeservice før flyturen, forteller Norwegians kommunikasjonsrådgiver Eline Hyggen Skari til Digi.

Som eneste norske flyselskap tillater Norwegian ikke verken lading eller bruk av nødladere om bord. Norwegian tilbyr heller ikke USB-lading om bord på sine fly.

Widerøe

Widerøe følger samme mal som SAS og Norwegian i at de tillater opp til 20 nødladere og/eller reservebatterier under 100 Wh per stykk, gitt at de er beskyttet mot kortslutning som beskrevet tidligere.

Når det gjelder nødladere mellom 100 og 160 Wh krever Widerøe godkjenning. På spørsmål om hvordan det gjøres i praksis, svarer Widerøes Lina Lindegaard Carlsen slik:

– Dette får man på flyplassen ved at en Widerøe representant sjekker batterikapasiteten.

Widerøe kan tilby USB-lading i alle setene på sine Embraer E2 jetfly, men ikke i andre flytyper.

Flyr

Flyr, på sin side, tilbyr USB-lading i setene på sine fly av typen 737-8, men ikke på 737NG. Ladestrømmen oppgis til 2,1 Ampere ved 5 Volt, det vil si 10,5 Watt lading.

Når det gjelder hvilke nødladere man kan få med seg om bord, sier kommunikasjonsdirektør Anita Svanes til Digi at de ikke tillater nødladere eller reservebatterier over 100 Wh.

Norse

Norse har ikke svart på våre henvendelser, men har ifølge sine nettsider 15 Boeing 787 Dreamlinere, som alle tilbyr USB-lading i setene. Selskapet har ikke startet flyginger ennå, men venter å gjøre det i juni 2022, står det å lese på deres nettsider.