Snart kan nye USB-C-kabler drive mye kraftigere PC-er

USB-C er i ferd med å bli den eneste kontakt- og kabeltypen PC-en behøver støtte for. I en oppdatert versjon av spesifikasjonen, som ble utgitt av USB-IF i går, går det fram at USB-C 2.1 vil kunne levere elektrisitet med en effekt på opptil 240 watt. I dag er maksimaleffekten 100 watt, noe som ikke er tilstrekkelig for de mest effektkrevende enhetene.

Det var Cnet som omtalte nyheten først.

Høyere spenning og nye kabler

Det er delspesifikasjonen USB Power Delivery Specification som nå har blitt oppdatert. Fra før støtter den Standard Power Range (SPR), noe som innebærer opptil 5 ampere strømstyrke med en spenning på 20 volt. Nå støttes også Extended Power Range (EPR), som kan levere 5 ampere med en spenning på mellom 28 og 48 volt – altså opptil 240 watt.

For å kunne utnytte Extended Power Range, kreves det nye kabler. Kablene må støtte minst 53,65 volt spenning. De nye kablene skal være både elektronisk og visuelt merket.

Den visuelle merkingen skal bestå av et ikon som gjør det enkelt for sluttbrukerne å kunne se at kabelen støtter 240 watt. Man kan se for seg, nå som mange begynner å få en samling med temmelig like USB-C-kabler fra før, at det kan være fort gjort å dra med seg feil kabel. Da kan det være greit at de avgjørende kablene har farger som skiller seg ut.

Den nye spesifikasjonen handler kun om strøm og det fysiske grensesnittet. USB-C-kontakten brukes av flere teknologier for overføring av data, inkludert USB 3.1 og nyere, Thunderbolt 3 og nyere, samt Displayport Alternate Mode 2.0.