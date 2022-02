For ikke lenge siden fikk vi øye på noe vi ikke hadde sett før: En USB-kabel med et lite display som oppgir hvor mange watt den til enhver tid leverer. Et nytt påfunn, så vidt vi visste, og da resten av kabelen også ved første øyekast så helt OK ut, ble den bestilt.

Så hva er vitsen?

Før lading via USB ble en greie, var det selvsagt ikke noe vesentlig poeng i å vite hvor mange watt kabelen leverer. Det var vel også kun for spesielt interesserte inntil hurtiglading via USB ble vanlig, men da ble det plutselig interessant. Hvordan kan du ellers få en slags indikasjon på hvor mye strøm dingsen din egentlig fôres med?

Hurtiglading foregår stort sett med USB-C, og det var derfor vi også bestilte inn et knippe kabler av denne typen, dvs. med USB-C i begge ender. Den er å få med USB-A i ene enden også, men helt det behovet hadde vi ikke, og denslags kabler vil nok sakte, men sikkert forsvinne ut av ladesegmentet, om ikke annet.

Kabelen leveres av det relativt ukjente merket Baseus, mest kjent her til lands kanskje for sine massasjepistoler og denslags.

Vi kjøpte tre en-meters kabler og tre med en lengde på to meter, for å se om det var noen nevneverdig forskjell på dem. Våre testeksemplarer ble anskaffet via en Ebay-forhandler, men de er også tilgjengelig i Norge – da sannsynligvis via firma som driver med drop shipping. Laveste pris vi fant her i landet, var ca 150 kroner for en kabel på én meter, noe som er omtrent hva vi måtte ut med via Ebay også.

Det lille displayet sitter i den ene enden av kabelen, mens den andre enden er «display-løs». Kjøper du versjonen med USB-A i ene enden, vil displayet sitte i USB-C-enden.

Foto: Baseus

Funker den?

Ja, den gjør i og for seg det.

Kabelen er oppgitt å støtte opptil 100 watt, og displayet har i teorien mulighet til å gjengi verdier helt opp til 199 watt. Den støtter dermed de aller fleste hurtigladere på markedet i dag, selv om USB etter hvert skal få støtte opp til 240 watt.

Den lader tingene vi kobler i den, og displayet viser en verdi. So far so good.

Kvaliteten på kabelen og pluggene ser også ganske bra ut. Metallhylsen som utgjør selve USB-C-pluggen er i ett stykke hele veien rundt, ikke skjøtet midt på, slik billigere plugger gjerne er. Plugghuset er bra, og overgangen mellom pluggen og selve ledningen ser pen ut og virker solid, selv om den lille gummihylsen der godt kunne vært enda litt større for å gi ekstra beskyttelse mot kabelknekk.

Selve kabelen har et ytre skall av vevd nylon som gir en god kvalitetsfølelse, selv om kabler av denne typen har en lei tendens til å plukke opp støv fra pulten, blant annet. Det følger med en liten kabelordner med borrelås, og alt i alt er det ingen ting – heller ikke prisen, egentlig – som tilsier at dette er noe annet enn et kvalitetsprodukt.

Foto: Baseus

... men funker den BRA?

Vi testet kabelen på ladere som skal levere 100 watt, 65 watt og 45 watt, men det meste vi klarte å presse den opp i – i alle fall i henhold til dens eget display – var 37 watt. Det er imidlertid ikke sikkert akkurat det skyldes kabelen. Det kan like gjerne skyldes at de tingene vi ladet – mobiler og bærbare PCer, for det meste – rett og slett ikke var glupske nok til å ta imot mer strøm enn det, selv om de begynte på null.

Uansett går ladingen raskt opp til et visst nivå, og så faller rapportert watt jevnt og stødig nedover etter hvert som ladesyklusen nærmer seg slutten. Ikke noe unormalt med det, og etter alle solemerker gjør kabelen en utmerket jobb som ladekabel og fungerer minst like bra som en vanlig display-løs USB-C-kabel.

Det blir imidlertid noe litt annet når vi ikke bare skal dytte strøm gjennom den, men også data.

Baseus USB-C, 1 meter. Foto: Skjermbilde

Man kan selvsagt si at noen kabler bare er tenkt for lading, og noen USB-kabler har faktisk kun ledere for strøm – ikke signal. Denne har imidlertid alle sine ledere i behold, men er ikke spesifisert til mer enn 480 Mbps, altså USB2-datahastighet.

Det er temmelig lite etter dagens standard.

Baseus USB-C, 2 meter. Foto: Skjermbilde

Vi testet begge lengdene med en ekstern SSD-boks som er spesifisert til 3.2 Gen 2 for hastigheter opptil 10 Gbps. Inni den satt det en Western Digital Black SN750 2TB. Den støtter ikke mer enn PCIe 3.0 og hastigheter på mer enn 3400 MB/sek (les) og 2900 MB/sek (skriv), men det er mer enn nok til å teste om kabelen holder det den lover.

Cirafon USB-C, 1 meter. Foto: Skjermbilde

Og det gjør den ikke. Sort of. Høyeste hastighet vi klarte å klemme ut av den, var omtrent 350 Mbps, altså litt under tre firedeler av hva skal skal kunne levere. Litt skuffende på en måte, men ikke så fryktelig signifikant på en annen. Rett nok er det for langt unna det den lover, men sammenligner vi i stedet med en Cirafon-kabel som er spesifisert til 10 Gbps, er forskjellen liten. For treigt er det liksom uansett.

Og bare så det er sagt: Vi fant ingen vesentlig forskjell i overføringshastighet mellom versjonene på én og to meters lengde. Faktisk var den lengste kabelen i noen tilfeller bittelitt raskere, men kun innenfor det som må betraktes som feilmargin.

Er den verdt pengene?

Tja, ikke helt godt å si. Displayet er en nyttig gimmick, og kanskje til og med ikke kun en gimmick, men noe med en viss nytteverdi. Det er faktisk ganske greit å se hvor mye strøm kabelen leverer, selv om vi må ta dens ord for det, da vi ikke uten videre kunne kontrollere om det displayet sa, faktisk var korrekt.

Men en kabel til 150 kroner – eller mer, avhengig av forhandler og lengde – skal etter vår mening kunne brukes som en «allrounder». Denne fungerer veldig fint til lading, greit nok til overføring av mindre mengder data – e-bøker, dokumenter, og denslags, for eksempel, men i det øyeblikk du skal pushe grensene for hva USB-C i teorien skal kunne brukes til, kommer den til kort. Det vil si, helt ubrukelig er den ikke, om du har en del tålmodighet, men fort går det ikke.

Store filer tar en liten evighet, og slike ting som eksterne skjermer via USB4/Thunderbolt4 er det bare å glemme. Den er ikke i nærheten, engang.

Sånn sett er kabelen en skuffelse, selv om den på alle andre måter ser ut som og føles som en kvalitetskabel.