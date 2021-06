Hyundai kjøper robotselskapet Boston Dynamics

Robotselskapet Boston Dynamics, kjent for sine roboter på to og fire bein, har igjen byttet eier. Selskapet som ble kjøpt av Google i 2013 og solgt videre til det japanske selskapet Softbank i 2017, går nå over til sin tredje eier.

1,1 milliarder dollar

Hyundai skriver i en pressemelding at de tar over 80 prosent av selskapet mens Softbank, gjennom sine eiere, beholder 20 prosent. Hyundai vil ikke avsløre hva kjøpesummen er, men skriver at selskapet i forbindelse med salget er verdsatt til 1,1 milliarder dollar.

Firebeinte roboter er ikke et ukjent felt for bilprodusenten som tidligere har jobbet med terrengbiler med bein.

Hyundai skriver i sin pressemelding at oppkjøpet vil styrke selskapenes posisjon innen logistikk, produksjon og automatisering og at oppkjøpet vil utvide logistikk- og produksjonsstyrken til selskapene.

En robot i salg

Boston Dynamics har allerede roboten Spot til salgs og ute i flere bedrifter, også offshore i Norge. Selskapet introduserte også lager-roboten Stretch i mars i år, som skal være selskapets andre kommersielt tilgjengelige robot.