Google-eieren kvitter seg med to robot-pionérer

Alphabet, selskapet som også eier Google, har inngått en avtale med SoftBank Group om salg av blant Boston Dynamics, et selskap som har fått spesielt mye oppmerksomhet for dyrelignende roboter. Selskapet har blant annet fått utviklingsmidler fra DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency), det amerikanske forsvarsdepartementets byrå for avansert forskning.

Schaft S1-roboten under DARPA Robotics Challenge i 2013. Bilde: DARPA

Også japanske Schaft er omfattet av avtalen mellom Alphabet og SoftBank. Dette til nå Alphabet-eide selskapet utvikler «menneskelignende» roboter.

Google kjøpte Boston Dynamics i 2013 i forbindelse med en tilsynelatende omfattende satsing på robotteknologi, ledet av den tidligere Android-sjefen Andy Rubin. Men satsingen skal ha blitt lagt ned en stund etter at Rubin forlot Google i slutten av 2014.

Japanske SoftBank Group er ingen hvemsomhelst. Holdingselskapet kjøpte britiske ARM i fjor og er eier av blant annet SoftBank Robotics, som blant annet står bak roboten Pepper.

Viktig driver

– Det er i dag mange problemer som vi ikke kan løse selv med menneskelige evner. Smart robotikk kommer til å bli en viktig driver for det neste trinnet i informasjonsrevolusjonen, og Marc og hans tema ved Boston Dynamics er teknologilederne innen avanserte, dynamiske roboter, sier Masayoshi Son, styreformann og administrerende direktør i SoftBank Group, i en pressemelding.

Marc, som Son omtaler, er CEO og grunnlegger av Boston Dynamics.

Videoen nedenfor viser roboten som Boston Dynamics avduket i februar i år. Den kalles for Handle.

– Jeg er begeistret over å kunne ønske dem velkommen til SoftBank-familien og ser fram til å støte dem, etter hvert som de fortsetter å avansere innen robotikkfeltet og utforske bruksområder som kan bidra til å gjøre livet enklere, tryggere og mer tilfredsstillende, fortsetter Son.

Betingelsene for oppkjøpet er ikke offentliggjort. Oppkjøpet avhenger av blant annet godkjennelse fra reguleringsmyndighetene.

