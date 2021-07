I dag begynner NASA på reparasjonen av Hubble

Etter at Hubble nå har vært nede for telling i over en måned, har NASA endelig funnet ut hva som er galt. Tror de. Og i dag starter forsøket på å fikse romteleskopet.

Hubble gikk automatisk i sikkermodus 13. juni i år, da nyttelastdatamaskinen fikk et problem. NASA begynte feilsøking umiddelbart, men ingen av forsøkene på å løse feilen var vellykkede.

Selv ikke da de forsøkte å starte opp den redundante reserveenheten, gikk det bra.

Disse forsøkene var imidlertid det som etter hvert ga dem en idé om hva som var galt. Informasjonen NASA samlet inn, pekte nemlig mot at problemet lå i strømstyringen for enheten.

Denne strømstyringen, «Power Control Unit» eller PCU, inneholder en spenningsregulator som sørger for at nyttelastdatamaskinen og dens minne får jevn spenning på 5 v. Hvis spenningen blir for lav eller for høy, ut over det sikkerhetsmarginene tillater, vil nyttelastdatamaskinen slås av.

Permanent feil

NASAs analyser tyder på at det er dette som har skjedd, enten ved at spenningen har blitt for høy eller lav og at beskyttelsen derfor har slått inn, eller ved at det er selve sikkerhetsmekanismen som har feilet på en slik måte at den har reagert som om det var et problem med spenningen.

Uansett hva som er tilfellet, ser det ut til at feilen er permanent, siden ingen av NASAs forsøk på å bytte eller omstarte datamaskinen har blitt kronet med suksess.

Heldigvis har også PCU-en redundans i form av en backup-enhet, og det er denne NASA i dag skal forsøke å bytte til.

Prosessen tar flere dager, men om den er vellykket, vil Hubble kunne gå tilbake til vanlig drift når prosessen er gjennomført og testingen av romteleskopets funksjoner er gjort.

Har hatt lignende feil før

Hubble har hatt en lignende feil før, nærmere bestemt i 2008, da en annen modul feilet. Også den gang ble det byttet over til en reserveenhet, før begge deler ble byttet ut da en romferge sist var på vedlikeholdsoppdrag til Hubble i 2009.

Hubble ble skutt opp i 1990 og har siden vært fysisk vedlikeholdt tre ganger. Det finnes imidlertid ikke fartøyer som kan bringe mennesker til en høy nok bane i dag, så ytterligere besøk er dessverre ikke mulig. Feiler Hubble på en måte som ikke kan rettes opp ved hjelp av kommandoer fra bakken, er det ikke mulig å fikse det.

Hubble skal erstattes av James Webb Space Telescope, som etter planen skal skytes opp senhøstes 2021.