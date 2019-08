Apple åpner for salg av reservedeler til uavhengige verksteder

Uavhengig verksteder skal få kjøpe originaldeler og verktøy til å reparere iPhone-telefoner direkte fra Apple for aller første gang, melder Reuters.

Snuoperasjonen kommer etter en mangeårig kamp med lobbyvirksomhet for å bekjempe lovgivning, som ville ha tvunget fram det samme, skriver nyhetsbyrået.

Apple varslet torsdag om det nye programmet som «utvider tilgangen på originaldeler» for flere uavhengige reparatører.

Skeptisk

Henrik Huseby (38) er den uavhengige mobilreparatøren fra Ski som nylig tapte mot Apple i lagmannsretten, etter først å ha vunnet i en lavere instans. Apple saksøkte ham for å bruke reparerte originaldeler i sitt arbeid med å fikse ødelagte mobiltelefoner.

Huseby som driver enkeltmannsforetaket PCKompaniet er lite imponert over det nye programmet giganten nå starter opp.

– Jeg tenker at det ikke forandrer noen ting. Man må fortsatt ha Apples godkjenning for å reparere. De kan også fortsatt bestemme akkurat hvem som skal reparere. Får du ikke lov, så vil du heller ikke få oppgitt noen grunn, selv om du oppfyller kravene. Garantien vil som før også ryke, selv om du bruker originaldeler, sier han avmålt og skeptisk til digi.no.

Det han ønsker seg er en godkjenningsordning for reparasjon av småelektronikk, inkludert telefoner, pc-er, nettbrett, etter samme mønster som bilbransjen.

– I bilbransjen kan et godkjent verksted reparere bil og beholde garantien. Du må ikke på et merkeverksted. Det ligger i lovverket. Det samme hadde vært det beste her. Det må være lovgivningen og ikke Apple som bestemmer, utdyper Huseby.

Anker til Høyesterett

Apple opplyser at den nye ordningen lanseres først i USA «med planlagt utvidelse til andre land», uten å gi noen nærmere tidshorisont.

De gjør det også klart at det ikke skal koste noe å bli med i programmet. For å kvalifisere må bedriftene ha en Apple-sertifisert tekniker som kan utføre reparasjonene, men de bedyrer at sertifiseringsprosessen er enkel og gratis.

Til tross for sin skepsis vedgår Henrik Huseby at han er villig til å kikke på ordningen for adgang til originaldeler fra Apple, hvis og når dette kommer til Norge.

– Ja, jeg vil sjekke hva dette er for noe og hva prisene blir. Det han hende prisene blir altfor høye også, så det ikke blir noen fortjeneste. Jeg har mange spørsmål. Akkurat nå jobber jeg også med en anke til Høyesterett, der fristen løper ut tirsdag eller onsdag neste uke, forteller den norske mobilreparatøren til digi.no.

Apple skriver i sin kunngjøring, som også foreligger på norsk, at kvalifiserte reparasjonsbedrifter som mottar originaldeler, verktøy, veiledninger, diagnostikk og opplæring fra Apple, betaler samme pris som de autoriserte serviceleverandørene.

– Krampetrekning

Husebys oppfatning er at «retten til å reparere» elektronikk er i vinden for tiden.

– Jeg tror Apple lanserer dette programmet litt fordi det er mye snakk om «right to repair». Jeg tror de prøver å bruke dette i en krampetrekning for å unngå at retten til å reparere blir lovfestet, sier mobilreparatøren til digi.no.

Han får støtte av Miljøpartiet De Grønne, som også har startet en kronerulling i hans navn. Der er målet å samle inn 107.000 kroner til nordmannen, som oppgis å være beløpet Huseby ble dømt til å betale Apple i lisensavgift og saksomkostninger. I skrivende stund har kampanjen rukket å samle inn 21.400 kroner fra 74 givere.

Globalt har iPhone-salget falt i de to foregående kvartalene, påpeker Reuters. Ferske tall fra elektronikkbransjen viser også at antall solgte mobiltelefoner i Norge er på vikende front, med en reduksjon i første halvår på hele 11 prosent. Dyrere toppmodeller, en meget sterk dollar og lav kronekurs spiller nok en vesentlig rolle her.

Digi.no har bedt om kommentar fra Apple og vil oppdatere saken hvis og når de svarer.