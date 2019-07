Det ble ramaskrik da Microsoft ville strippe partnerne sine for gratis-produkter

Microsoft partnere har tidligere fått gratislisenser til internt bruk, men 1. juli 2020 skal det være slutt på praksisen. Det skriver ComputerSweden.

Oppdatert 10:15: I et blogginnlegg skriver Microsoft at selskapet har valgt å snu i partneravgjørelsen. IT-giganten har valgt å reversere etter massiv pågang fra partnere over hele verden, og det blir dermed ingen endringer i selskapets IUR-lisenser.

– Vi har hørt på dere, og vi har handlet, skriver partnerdirektør Gavriella Schuster i innlegget.

Selskapets partnere har i lang tid nytt godt av Internal Use Rights (IUR), men på selskapets Inspire-konferanse denne uken ble det annonsert at frynsegodet forsvinner.

Skyen utvikles

Det er en nyhet som ikke kommer til å bli godt mottatt av en rekke norske selskaper.

– Når IUR-terminologien forsvinner, skjer det også flere endringer i partnerprogrammet. Disse forandringene skjer fordi vi tilpasser oss markedet i takt med at blant annet nettskyen utvikles videre, sier pressekontakt Catharina Ljungberg i Microsoft Sverige til ComputerSweden.

Hvilke produkter man har kunnet benyttet seg av gratis som partnerselskap har hatt sammenheng med størrelsen på partnerskapet, men for partnerne som er tatt lengst inn i varmen, handler det om betydelige summer, skriver den svenske nettavisen.

Økte prisene i fjor

Dermed er det klart at også norske partnere fra neste sommer må betale full pris for produkter de tidligere ikke har betalt en eneste krone for.

Fra 1. oktober i fjor ble også en rekke Office- og server-produkter ti prosent dyrere. Det var første gang siden 2010 at prisjusteringen kom.

Justeringen inkluderte produkter som Windows Server, Exchange, Sharepoint Server og Project Server.

Prisjusteringen var et ledd i selskapets satsing på å presse flere kunder over i nettskyen, og produktene som lever der.

CERN sparker ut MS

Da det ble annonsert at prisene skulle justeres for disse produktene, ble det også varslet flere endringer i volumlisensiering for enterprise-kunder og myndigheter.

Disse endringene fikk forskningssenteret CERN virkelig kjenne på i mars da det ble klart at de fikk nye enorme lisensutgifter. Endringen førte til at den europeiske organisasjonen for kjernefysisk forskning kommer til å skrote Microsoft.

I 20 år har de nytt godt av en rabattordning selskapet tilbyr, men da selskapet bestemte seg for å trekke tilbake CERNs status som akademisk institusjon ble det slutt.

Endringen innebærte nye betingelser, og en kontrakt basert på antall brukere.

Lisenskostnadene for CERN ville dermed bli ti ganger dyrere enn før, opplyste forskningsinstitusjonen i juni.