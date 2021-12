I Storbritannia er bredbånd viktigere enn antall soverom for boligkjøpere, viser undersøkelse

I Storbritannia har pandemien ført til at boligkjøpere prioriterer en god bredbåndsforbindelse langt høyere enn før. Det viser en undersøkelse med svar fra 294 ulike eiendomsmeglerfirma over hele landet.

Undersøkelsen konkluderer med at interessen for raskt bredbånd blant boligkjøpere har økt med 69 prosent under pandemien.

– Noen ganger vil folk unngå å kjøpe en bolig hvis de mener at bredbånds- og telefonforbindelsen ikke er god nok, uttaler eiendomsmegler James Hummerstone-Pope til BBC.

Nest viktigst

I undersøkelsen ble boligkjøpere spurt om hva de prioriterte høyest, og dette er det de svarte:

Størrelsen på boligen (23 prosent) Kvalitet og hastighet på bredbånd (20 prosent) Antall soverom (18 prosent) Boligens alder (10 prosent) Tilgang til kollektivtransport (9 prosent)

I Skottland og sørvestlige England er imidlertid bredbåndshastighet på førsteplass, ifølge undersøkelsen.

Vi ha mulighet for raskt bredbånd ...

Undersøkelsen viser at 34 prosent av boligkjøperne vil ha netthastigheter på 300 Mbps eller mer. Ifølge Ofcom, Storbritannias regulerings- og konkurransemyndighet for kommunikasjonsindustrien, har allerede 18,2 millioner boliger i Storbritannia mulighet for Internett-forbindelse på 300 Mbps eller raskere. Dette utgjør 62 prosent av boligene i Storbritannia.

... men betaler ikke for å få det

Undersøkelsen viste videre at 23 prosent ønsker seg gigabit-nett. Samtidig er det ifølge Ofcom svært få som er villige til å betale for slike hastigheter. Gjennomsnittshastigheten i Storbritannia er ifølge Ofcom på 50,4 Mbps.

Ifølge 33 prosent av de spurte eiendomsmeglerne kan bredbåndsmulighet på 300 Mbps eller mer medføre en økning i salgspris på 5000 britiske pund, eller nesten 60.000 norske kroner.

Vi har i skrivende stund ikke klart å finne tilsvarende tall for Norge.