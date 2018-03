IBM åpnet innovasjonssenter i Oslo

Finansbyråd Robert Steen i Oslo kommune klipper snoren ved åpningen av IBMs innovasjonssenter i Oslo. IBMs administrerende direktør Arne Norheim til venstre. Foto: Kurt Lekanger, Digi.no

TØYEN (digi.no): IBM flyttet nylig til sitt 7000 kvadratmeter store nye hovedkontor på Tøyen i Oslo. Torsdag ettermiddag hadde selskapet den offisielle åpningen, hvor de også åpnet et innovasjonssenter – eller «IBM Client Center» som det også kalles.

Dette er et 500 kvadratmeter stort utstillingsvindu for IBMs teknologi og løsninger, i direkte tilknytning til det nye hovedkontoret.

Det var finansbyråd Robert Steen i Oslo kommune som sto for den høytidelige snorklippingen, sammen med administrerende direktør i IBM Norge, Arne Norheim. I tillegg hadde selskapet invitert en rekke aktører fra ulike deler av næringslivet til å komme og kaste glans over arrangementet, i tillegg til at kunder og partnere selvfølgelig også var invitert.

Fornøyd med at IBM ikke har valgt et tradisjonelt forretningsdistrikt

Robert Steen var svært fornøyd med at IBM nå har valgt å lokalisere seg i Oslo, og at de ikke har valgt et vanlig kontorområde midt i sentrum – men i stedet et bygg som ligger på grensen mellom Tøyen og Grønland.

– I urbaniseringens tid flytter dere inn til sentrum. Dere erkjenner ikke bare at byene vokser, men også at folk ønsker å leve og bo i en by. Dere velger ikke et tradisjonelt forretningsdistrikt som dør etter kontortid. Dere flytter til den mest dynamiske og internasjonale delen av byen. Et område med store sosiale utfordringer, men også med et enormt potensiale, sa Steen.

Han mener Oslo har mulighet til å bli et senter for eksport av teknologi – som for eksempel digitale velferdsløsninger.

Skal brukes av kunder, partnere, akademia og næringsliv

Administrerende direktør i IBM, Arne Norheim, sa til de fremmøtte at det var 30 år siden sist selskapet holdt til i Oslo, og at de var veldig glade for å være tilbake.

Fra åpningen av IBMs innovasjonssenter i Oslo. Foto: Kurt Lekanger, Digi.no

– Når vi nå åpner vårt nye innovasjonssenter her, så investerer vi ytterligere i fremtiden til Norge. Vi ønsker at dette nye senteret skal være et utstillingsvindu for løsninger som er med på å forme morgendagens Norge. Vi ønsker også at det skal være en møteplass mellom kunder, partnere, akademia og næringsliv.

Som eksempel nevner Norheim at IBM nå jobber sammen med universitetet i Oslo og en masterklasse der som skal bruke lokalene som en utviklingsarena for løsninger innenfor smarte bygninger.

– Maskinlæring og kunstig intelligens gir oss muligheter til bedre beslutningsstøtte. Kognitive teknologier har potensiale til å løse utfordringer som så langt ikke har vært løsbare. Arbeidet med å bygge slike løsninger er allerede godt i gang i Norge, sa Norheim.

Han nevnte at IBMs kunstige intelligens, Watson, allerede var i bruk i prosjekter innenfor flere næringer i Norge, som helse, olje og gass, shipping, skogbruk, markedsføring og finans.

Watson var naturlig nok viet mye plass i det nye senteret, sammen med andre løsninger – som for eksempel sikkerhetsløsninger.