IBM har laget en ny brikke som skal forhindre svindel i sanntid

Ved siden av de mange programvarebaserte sikkerhetsløsningene mot cyberkriminalitet, jobbes det også med maskinvarebaserte konsepter på feltet. IBM har nå avdekket en ny brikke som de hevder skal løfte datasikkerheten.

Den nye brikken heter Telum og ble avduket på Hot Chips, en årlig konferanse som arrangeres for halvlederindustrien.

Skal avdekke svindel i sanntid

Telum er en dedikert AI-brikke som er designet for å blant annet gjøre det lettere å avdekke svindel og andre typer kriminalitet på nett. Den har ifølge produsenten tatt tre år å utvikle og designe.

Det spesielle med brikken er ifølge IBM at det er den første som byr på en integrert AI-akselerator som ikke bare er designet for å oppdage svindel – men for å utføre oppgaven i sanntid, mens transaksjoner finner sted.

– På grunn av latenskrav kan komplisert svindeloppdagelse ofte ikke gjennomføres i sanntid – som betyr at en ondsinnet aktør allerede kan ha fullført et kjøp med et stjålet kredittkort før butikken er klar over at svindel har funnet sted, skriver produsenten.

Ifølge selskapet reagerer selv de raskeste systemene i dag gjerne sekunder, minutter og timer etter at svindel-transaksjonen har skjedd, noe den nye brikken altså skal rette på.

– Innovativt design

IBM hevder at den nye brikken deres har et helt nytt, innovativt design som sørger for tett samkjøring av AI-prosessering og den ordinære CPU-prosesseringen, som øker ytelsen til de AI-baserte arbeidslastene betraktelig.

På den tekniske siden består Telum-brikken av åtte prosessorkjerner, og hver av kjernene er koblet til en cache på 32 megabyte. Cachene er i seg selv koblet sammen i det IBM kaller en ringformet «motorvei» for data.

AI-akseleratoren har forbindelse til denne motorveien slik at den har rask tilgang til alle dataene i cachene, kan utføre AI-operasjonen og legge resultatet tilbake i cachene slik at resultatet på denne måten er umiddelbart tilgjengelig for prosessorkjernene.

IBM skriver at brikken retter seg mot kunder med høye krav til responstid innen svindeloppdagelse, helt ned til under millisekundet. Brikken skal gjøre det mulig å kjøre kompliserte «deep learning»-modeller og likevel håndtere opptil 100 000 transaksjoner per sekund.

Produsenten planlegger å bygge et komplett Telum-basert system i første halvdel av neste år. Mer informasjon kan du finne på IBMs forskningssider og på selskapets blogg.