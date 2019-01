IBM viser fram verdens første integrerte kvantedatamaskin

IBM introduserte på tirsdag i forbindelse med forbrukermessen CES, selskapets første integrerte kvantedatamaskin designet for å bli brukt på utsiden av et spesialtilpasset forskningslaboratorium. Riktignok var det bare en replika som ble vist fram på messegulvet i går. Det viser likevel IBMs tanker om hvordan et slikt system bør bygges, og selskapet skal ha et tilsvarende og fullt fungerende system i selskapets forskningssenter i Yorktown Heights, New York.

Bare 20 qubit

IBM har vist fram deler av kvantedatamaskiner tidligere. Under CES i fjor hadde selskapet tatt med seg de mest oppsiktsvekkende komponentene av en datamaskin med 50 qubit.

Maskinen som selskapet nå har avduket, har bare 20 qubit, noe som er enda lenger unna den størrelsen som blant annet Intel mener er et minimum for å være nyttig, 1 million qubit.

Men til Engadget sier Bob Sutor, visepresident for IBMs kvantestrategi- og økosystem, at det er kvaliteten og ikke kvantiteten som teller. For med maskinen har IBM fokusert på feilreduksjon og generell pålitelighet framfor regnekraft.

Problemet med qubit er at de er temmelig ustabile og lett lar seg påvirke av omgivelsene. Ifølge IBM vil dagens beste, superledende qubit typisk miste de spesielle kvanteegenskapene innen 100 mikrosekunder. Temperaturendringer, vibrasjoner og elektromagnetiske bølger fra resten av datamaskinen og omgivelsene for øvrig, kan alle påvirke kvaliteten til qubitene.

Lufttett utstillingsmonter

Derfor er den nye kvantedatamaskinen, som kalles for IBM Q System One, spesielt utformet for å beskytte qubitene mot slike forstyrrelser. Den er plassert i et digert, kubeformet og lufttett glasskabinett som måler 9 fot (2,7 meter) i hvert retning. Glasset er en halv tomme tykt. Kabinettet har en dør som åpnes med hjelp fra motorer. Det hele er lagd av Goppion, et Milano-basert selskap som til daglig lager utstillingsmontre som beskytter blant annet Mona Lisa i Louvre og kronjuvelene i Tower of London.

Skissen viser at IBM Q System One ikke akkurat er noe man kan plassere under skrivebordet. Foto: IBM

I likhet med tradisjonelle datamaskiner, består Q System One av en rekke ulike komponenter som jobber sammen. Dette inkluderer selve kvantemaskinvaren som skal være selvkalibrerende for å kunne gi repeterbare og forutsigbare resultater, avansert kjøleteknologi som skal sikre jevnt lav temperatur, fastvare som kan oppgraderes uten nedetid for brukerne og en klassisk datamaskindel som skal tilby sikker tilgang og mulighet for hybrid kjøring av kvantealgoritmer.

Alt i alt skal systemet bestå av flere tusen komponenter.

Skritt mot kommersialisering

– IBM Q System One er et stort skritt i retning av kommersialisering av kvantedatabehandling, sier Arvind Krishna, senior visepresident for hybrid nettsky hos IBM og direktør for IBM Research, i en pressemelding.

– Det nye systemet er kritisk for å utvide kvantedatabehandling forbi veggene til forskningslaben, mens vi arbeider med å utvikle praktiske kvantebruksområder for næring og vitenskap, fortsetter han.

IBM kunngjorde også i går at selskapet senere i år skal åpnet det som har fått navnet IBM Q Quantum Computation Center. Dette skal ligge i Poughkeepsie, New York, hvor IBM allerede på 1950- og 1960-tallet utviklet datamaskiner som 700 series og System/360.

Det nye senteret skal bli en del av IBMs Q Network-program for kommersiell kvantedatabehandling. Ved senteret skal IBM ifølge Engadget installere en oppgradert utgave av Q System One.

