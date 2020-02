IBM med sleivspark til Microsoft: Velger Slack til 350.000 ansatte

IBM har valgt Slack som sin nye lynmeldingsleverandør for selskapets 350.000 ansatte. Nettstedet The Verge mener kontrakten er «en stor seier» for Slack over Microsoft-rivalen Teams. Det skriver Business Insider.

IBM skal ha tatt i bruk Slack allerede i 2014 som en test, mens de to selskapene de siste årene skal ha jobbet mot en skikkelig kontraktsignering.

– All in

– Å gå «all in» i IBM er i utgangspunktet så stort som det kan få blitt. Nå vet vi at programvaren vår fungerer for en av verdens aller største organisasjoner, sier administrerende direktør Stewart Butterfield i Slack til Business insider.

IBM er dermed Slacks aller største kunde på verdensbasis.

Selskapet hadde rundt 165.000 Slack-brukere i 2019, men den nye avtalen skal sikre at over 300.000 ansatte får tilgang til lynmeldingsapplikasjonen.

Rivaliseringen mellom Slack og Microsoft har vært spisset en stund, men toppet seg da Microsoft hevdet at Slack hverken hadde rekkevidden eller bredden til å redefinere måten vi kommuniserer med hverandre på.

12 millioner brukere

Microsoft Teams' integrasjon med Office 365 skal ha sørget for et solid hopp i brukere av Teams. Microsofts storsatsning innenfor samarbeidsverktøy er også tett integrert med OneDrive og Skype.

Etter bare to år i markedet var Microsofts samhandlingsverktøy Teams større enn den arge konkurrenten.

Per i dag har Teams rundt 20 millioner månedlige brukere, mens Slack har 12 millioner brukere.

Google vil inn

I begynnelsen av januar meldte også Google at de vil inn samhandlingsmarkedet.

Ifølge kilder The information har vært i kontakt med skal et av verdens største IT-selskaper jobbe med programvare som slår sammen flere av de viktigste kommunikasjonstjenestene til selskapet i én enkelt app.

Den nye applikasjonen skal allerede være under testing hos Google og integrerer både Gmail, Drive, Hangouts Meet og Hangouts Chat på ett og samme sted.

The Information mener selskapet ønsker å tiltrekke seg bedriftskunder som har flyttet kommunikasjonen sin over til samarbeidsplattformene til nettopp Microsoft Teams og Slack.