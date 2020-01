Hevder Google jobber med en ny bedriftsapp som slår sammen alle de viktigste tjenestene

Google er i ferd med å utvikle en ny applikasjon spesifikt rettet mot bedriftsmarkedet, som skal slå sammen flere av de viktigste kommunikasjonstjenestene til selskapet i én enkelt app. Det opplyser kilder som The Information (via The Verge) har vært i kontakt med.

Den nye applikasjonen skal allerede være under testing hos Google og integrerer både Gmail, Drive, Hangouts Meet og Hangouts Chat på ett og samme sted.

Diskutert med bedriftspartnere

Ifølge kildene, som har kjennskap til saken, ble den nye appen diskutert av sjefen for Googles nettsky-avdeling på en konferanse med businesspartnere denne måneden. Appen er ventet å bli en del av Googles G Suite-tilbud.

The Information skriver at tanken bak den nye appen er at Google ønsker å tiltrekke seg bedriftskunder som har flyttet kommunikasjonen sin over til samarbeidsplattformer som Microsoft Teams og Slack – som Google altså nå ser ut til å ville konkurrere med.

Nytt forsøk

Initiativet kan også tolkes som et nytt forsøk på å lykkes innen meldingsapper, noe Google ikke helt har klart så langt. Selskapet har lenge blitt kritisert for å tilby en uoversiktlig jungel av meldingstjenester, som alle har litt forskjellige, men likevel mye overlappende funksjonalitet.

Blant de senere forsøkene finner vi meldingsappen Allo, som Google tok livet av i fjor.

Når det gjelder Hangouts har Google begynt å fase denne ut for forbrukere og dreid tjenesten mer over mot bedriftsmarkedet ved å splitte tjenesten opp i Hangouts Chat og Hangouts Meet – som begge inngår i G Suite-tilbudet til Google.

Google har ennå ikke kommentert planene rundt den nye appen offisielt, så detaljene må vi nok ennå vente en stund på.