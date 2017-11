IBM svært ordknappe om masseoppsigelser i Norge

Det er en svært ordknapp pressekontakt i IBM Norge som bekrefter at selskapet i disse dager foretar en større kuttrunde.

– Det er ikke så mye mer jeg kan si enn at det stemmer. Vi har løpende justeringer i organisasjonen, sier Otto Backer Solberg når digi.no ringer ham tirsdag formiddag.

Etter det digi.no får opplyst er det mer enn 100 ansatte i IBM Services AS som nå mister jobbene sine, men det vil ikke selskapets pressekontakt kommentere.

IBM Services AS ble opprettet som et nyetablert selskap da Evry overførte 332 årsverk i desember for to år siden. Dette var ledd i en milliardavtale der Evry overlot mye av sine tekniske drift til IBM.

– Vi kommer ikke til å kommentere detaljer i justeringen. Det vi kan si er at leveransene til kundene våre kommer til å gå som normalt og at kundene ikke vil bli berørt av tilpasningene. Så er vi selvsagt opptatt av å gi de berørte ansatte best mulig oppfølging og støtte, sier Solberg.

– Kan du bekrefte eller avvise at mer enn hundre ansatte blir berørt?

– Nei, det kan jeg ikke. Jeg kommer ikke til å kommentere på tall, hvor eller hvem som blir berørt. Vi utvikler kontinuerlig vår virksomhet for å kunne lede an i en kognitiv og skybasert tidsalder, og vi foretar løpende justeringer i organisasjonen. Riktig kompetanse er en forutsetning for å oppretteholde vår konkurransekraft.

I fjor våres ble det klart at IBM satte i gang en større runde med masseoppsigelser. Kuttrunden traff selskapets virksomhet i en lang rekke land, og norgeskontoret ble ikke spart. Heller ikke den gang ønsket Solberg å røpe antallet ansatte som mistet jobbene sine.