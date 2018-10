Kvantedatamaskiner har lenge blitt omtalt som en teknologi med høyt potensiale, men løftene har hittil vært basert på et litt løst fundament. Nå skal IBM ha gjort store fremskritt i å bevise at teknologien faktisk har noe for seg.

På sin offisielle blogg opplyser IBM at et forskerteam nå har presentert «ubetingede beviser» på at såkalte kvante-algoritmer er bedre til å løse visse typer oppgaver enn klassiske algoritmer som kjører på konvensjonell maskinvare.

Løser flere oppgaver med konstant kompleksitet

Arbeidet redegjøres for i et eget forskningsdokument publisert hos magasinet Science (krever betaling), og presenteres også i en video du kan se nederst i artikkelen.

Det forskerne i dette tilfellet beviste var i korte trekk at kvantedatamaskiner kan løse oppgaver med en konstant kretskompleksitet uavhengig av datamengden som mates inn i kretsen.

På en konvensjonell datamaskin vil de samme oppgavene kreve at kretskompleksiteten øker etter hvert som datamengden øker, påpeker forskerne .

Det som gjør dette mulig er altså at kretsene opererer med flere enn de binære verdiene til konvensjonelle datamaskiner gjennom kvantetilstander som kvantesammenfiltring og superposisjon, som gjør det mulig å inneha flere verdier på samme tid.

Kan føre til mer praktiske kvantealgoritmer

Oppgavene som ble løst i dette tilfellet var riktignok en spesifikk problemtype, nærmere bestemt lineære algebraproblemer.

Ifølge forskerne sier ikke resultatet nødvendigvis hvordan og hvor kvantedatamaskiner vil fungere bedre enn vanlige datamaskiner når det gjelder reell, praktisk problemløsning. Hensikten var imidlertid først og fremst å påvise at «overfladiske» kvantekretser er kraftigere enn tilsvarende, vanlige kretser.

Lederen for forskerteamet Sergey Bravyi uttalte overfor nettstedet Engadget at dette nye beviset gir innsikt i hva det er som gjør kvantemaskiner kraftigere, og at det forhåpentligvis vil føre til mer praktiske, anvendelige algoritmer i fremtiden.

