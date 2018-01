Intel og IBM i kvante-kappløp: Annonserte nytt gjennombrudd på CES

For tre måneder siden annonserte Intel sin første 17-qubit superledende testbrikke for kvantedatamaskiner. Men allerede på CES-messen i Las Vegas denne uken kunne prosessorgiganten vise frem en ny testbrikke med hele 49 qubit.

Med den nye brikken er Intel hakk i hæl med IBM, som i november kunngjorde at de har fått en prosessor med 50 qubit til å fungere.

Det var Intels toppsjef Brian Krzanich som under sin åpningstale på CES annonserte den nye brikken som har fått navnet «Tangle Lake». Brikken er oppkalt etter en kjede med innsjøer i Alaska, og spiller på blant annet de lave temperaturene som skal til for at en kvanteprosessor skal fungere.

Intel skriver i en pressemelding at Tangle Lake representerer et skritt mot selskapets mål om å lage et komplett kvantedatamaskin-system som omfavner alt fra arkitektur til algoritmer til kontroll-elektronikk. Det å klare å lage en 49 qubit testbrikke er ifølge selskapet en viktig milepæl fordi det vil gjøre forskere i stand til å blant annet se på teknikker for feilkorreksjon og simulere ulike databehandlings-oppgaver.

– Det trengs minst 1 million qubits

Krzanich sa i sin tale at han tror kvantedatamaskiner vil løse problemer som dagens beste superdatamaskiner nå bruker flere måneder eller år på å løse. Som eksempler nevnte han blant annet utvikling av nye medisiner, finansielle modeller og klimaprognoser. Det trengs imidlertid mer enn 49 qubits for at kvantedatamaskiner skal bli virkelig nyttige.

– Vi forventer at det vil ta fem til sju år før bransjen vil lære å håndtere tekniske problemer, og det vil antagelig kreve 1 million eller flere qubits før kvantedatamaskinene blir relevante i kommersiell sammenheng, sier Mike Mayberry, sjef for Intel Labs i pressemeldingen.

Tre nivåer av kvanteprosessorer fra Intel. Fra venstre: 7, 17 og 49 qubits. Foto: Walden Kirsch/Intel Corporation

For å klare å lage datamaskiner med mange flere qubits, har Intel i tillegg til å jobbe med superledende qubits også begynt å se på noe de kaller «spin qubits». Dette er en type qubits som er mye mindre enn superledende qubits, slik at det skal være mulig å pakke mange flere av dem inn på én brikke.

Intel skriver i pressemeldingen at de allerede har funnet opp en måte å produsere spin qubits på en 300 mm produksjonsprosess. Vi er usikre på hva Intel mener med dette – men det refereres antagelig til bruk av 300 mm store wafere (silisium-skivene elektroniske brikker produseres på).

