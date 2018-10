IKT-Norge ber politikerne gå gjennom anskaffelsesrutinene i UDE

Roger Schjerva, sjeføkonom i IKT-Norge, mener den den politiske ledelsen bør gå gjennom anskaffelsesrutinene i Oslo kommune Utdanningsetaten (UDE).

Utspillet kommer på bakgrunn av digi.no sine avsløringer om flere regelbrudd i forbindelse med etatens anskaffelse av meldingsverktøy mellom skole og hjem.

Her kom det frem at UDE holdt tilbake vesentlig informasjon i konkurransegrunnlaget, brøt reglene om likebehandling, og lekket en av tilbydernes forretningshemmeligheter. (Krever abonnement)

Fortjener ros for å stå frem

Det var selskapet Transponder som tipset digi.no om UDEs regelbrudd. Schjerva mener det er prisverdig.

– Transponder fortjener ros som står frem med disse vanskelige sakene. Det hender jeg møter leverandører som har opplevd lignende ting, men som ikke har mot til å stå frem med det, sier han.

– Det er nok mange i bransjen som setter pris på at de står frem og tar denne kampen for oss alle.

Sjeføkonomen tror dette skjer oftere enn både allmennheten og klageorganene får høre om.

– Her er det mørketall. Det er ikke alle som står frem med saken sin, fordi de er redde for å få et dårlig profesjonelt forhold til kommunen, mener han.

Vitner om svikt og dårlig kultur

Schjerva mener den politiske ledelsen bør gå gjennom sakene som har blitt omtalt, for å se om anskaffelsesrutinene fungerer som de skal.

– Man bør vurdere om rutinene fungerer godt nok. Både om det skyldes manglende kompetanse og om det skyldes andre ting.

Han mener at noen av sakene kan forklares med litt dårlig skjønn, mens andre av sakene er helt klare brudd på reglene.

– Og når du da ser dette i sammenheng, så vitner det om et svikt i systemet og en dårlig kultur, sier han.

Schjerva argumenterer for at dette til slutt kan gå utover kommunens innbyggere.

– Det er veldig viktig for Oslo kommune at næringslivet kan ha tillit til at konkurransen er rettferdig og rimelig.

– Hvis ikke vil de få færre anbud, og det går utover konkurranse og mangfold. Da får kommunen, og i siste rekke innbyggerne, et dårligere tilbud.

Forventer at reglene følges

Vi har bedt Inga Marte Thorkildsen (SV), byråd for oppvekst og kunnskap – som UDE er underlagt – om å svare på oppfordringen fra IKT-Norge og Roger Schjerva.

Byrådssekræter Tarjei Helland svarer:

«Ved alle anskaffelser forventer vi at våre underliggende etater følger regler for anskaffelser og at det gjøres vurderinger ut fra det til enhver tid gjeldende regelverk.

Utover dette må Utdanningsetaten selv kommentere sine valg og begrunne disse.»

Byrådsavdelingen vil ikke svare på konkrete spørsmål om hva som blir gjort når det viser seg at disse forventningene ikke blir møtt, og hvorvidt deres svar betyr at de ikke vil følge oppfordringen om å se nærmere på rutinene.

