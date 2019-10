Illegalt datasenter i tidligere Nato-bunker stengt etter omfattende politiaksjon

Store politistyrker gjennomførte fredag i forrige uke en aksjon mot en tidligere Nato-bunker i den vesle byen Traben-Trarbach i det vestlige Tyskland. Bunkeren, som har i det siste har gått under kallenavnet «Cyberbunker», har vært tilholdssted for datasenteret til en hostingleverandør som beskrives som en «bulletproof hoster».

Darknet-tjenester

Hostingleverandøren skal ha vært vert for en rekke illegale undergrunntjenester, trolig de fleste på det som kalles for Darknet. Tyske justismyndigheter oppgir i en pressemelding at i alle fall nettstedene Cannabis Road, Wall Street Marked, Fraudsters og Flight Vamp 2.0 skal ha vært kunder av hostingleverandøren.

Spesielt Wall Street Marked anses for å være en virkelig stor markedsplass.

Flight Vamp 2.0 antas å være den største svenske Darknet-markedsplassen. Svenske justismyndigheter etterforsker denne virksomheten.

Flere av tjenestene har stått for formidling narkotikatransaksjoner, andre har vært involvert i distribusjon av falske dokumenter og ulovlig innhold, blant annet av misbruk av barn. Det er også kjent at en server i datasenteret ble brukt i et angrep mot rundt 1 million bredbåndsrutere i slutten av november 2016.

Serverne skal ha vært spredt utover i bunkerens fem underetasjer. Se bilder av anlegger i bildekarusellen i toppen av saken.

13 personer

Sju personer skal ha blitt arrestert i forbindelse med aksjonen mot bunkeren. Fire av disse er nederlendere, to er tyske, mens den siste personen er fra Bulgaria. I alt skal 13 personer i alderen 20 til 59 år være anklaget i saken.

Tyske justismyndigheter oppgir at flere hundre personer fra blålysetatene til nå skal ha deltatt i aksjonen og forarbeidet som allerede skal ha pågått i nesten fem år. Ifølge blant annet Frankfurter Allgemeine Zeitung skal også spesialenheten GSG 9 ha vært involvert i arbeidet.

Enormt beslag

I aksjonen, som skal ha vært koordinert med politiet i flere av Tysklands naboland, ble det blant annet beslaglagt rundt 200 servere, skriftlige dokumenter, en rekke lagringsmedier, mobiltelefoner og en større mengde kontanter.

Materialet skal være enorm, og det er ventet at det vil ta flere år å gå gjennom alt sammen.

Dette skal være første gang tyske justismyndigheter har valgt å gå til verks mot et datasenter og ikke bare mot de enkelte, illegale tjenestene som ble levert derfra.

Til Frankfurter Allgemeine Zeitung sier Jürgen Brauer, lederen for statsadvokatembetet i Koblenz, at det å drive et datasenter i seg selv er ikke ulovlig, selv om kundene driver med illegal virksomhet på serverne. Derfor justismyndighetene i dette tilfellet bevise at de anklagede personene visste om den illegale virksomheten og også bidro til den.

Til forveksling

Det bør kanskje understrekes at den aktuelle bunkeren ikke er det samme CyberBunker-datasenteret som digi.no kort omtalte i en artikkel i 2017. Også dette datasenteret holder til i en tidligere Nato-bunker og har hatt en del kontroversielle holdninger og kunder, inkludert The Pirate Bay. Men dette datasenteret ligger i byen Goes i Nederland.