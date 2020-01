Imagination inn i varmen igjen hos Apple

I april 2017 falt verdien av britiske Imagination Technologies med rundt 70 prosent i løpet av noen få timer, etter at selskapets største kunde, Apple, kunngjorde at selskapet ville slutte å bruke lisensiert teknologi fra Imagination innen to år. Fram til da var grafikkprosessorene i samtlige produkter fra Apple, bortsett fra Mac, basert på design fra Imagination.

Bakgrunnen for denne beslutningen var at Apple i større grad skulle utvikle grafikkprosessorene selv. Dette skjedde da også. Allerede samme år ble iPhone 8 og X levert med en grafikkprosessor som Apple hadde utviklet selv.

Senere har Apple gjort flere andre oppkjøp for å gjøre selskapet mindre avhengig av underleverandører. Dette inkluderer oppkjøpet av Intels avdeling for mobilmodemer.

Ny avtale

Nå har det tydeligvis skjedd noe nytt i Apples planer. I forrige uke kunngjorde nemlig Imagination at Apple igjen har inngått en flerårig lisensavtale som gir Apple tilgang til et større spekter av Imaginations immaterielle eiendom mot å betale lisensavgifter. Den nye avtalen erstatter en avtale som ble gjort kjent 6. februar 2014.

Kort tid etter at Apples planer ble kjent i 2017, ble det klart at Imagination krevde at Apple skulle bevise at selskapet ville være i stand til å utvikle grafikkløsninger uten å benytte åndsverk fra Imagination. Dette skal Apple den gang ha nektet å gjøre.

Hva som har skjedd i denne saken siden da, er uklart, men den nye avtalen tyder på at striden mellom selskapene nå er over.