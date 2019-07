Bekreftet: Apple kjøper Intels modemavdeling 

For få dager siden dukket det opp rykter om at Apple snuste på Intels modembrikkeavdeling, og nå har opplysningene blitt bekreftet. I hver sine pressemeldinger har Intel og Apple kunngjort at sistnvente kjøper mesteparten av Intels modembrikke-business.

Transaksjonen lyder på, som tidligere rapportert, én milliard dollar – cirka 8,5 milliarder norske kroner. Oppkjøpet innebærer at rundt 2200 Intel-ansatte går over til Apple, og det samme vil store mengder intellektuell eiendom og utstyr.

Overtar mange patenter

Mye av den intellektuelle eiendommen Apple overtar er patenter, og oppkjøpet vil bety at selskapet nå vil sitte på til sammen 17 000 patenter relatert til trådløsteknologi. Disse omfatter blant annet modemarkitekturer og mye annet.

Intel kunngjorde tidligere denne måneden at de har trukket seg ut av 5G-teknologi rettet mot mobilmarkedet, som altså omfatter 5G-modembrikker som Apple nå vil sitte på i stedet.

Dette betyr imidlertid på ingen måte at Intel trekker seg ut av 5G-teknologien som sådan. Tvert i mot vil det nye oppkjøpet innebære at Intel trapper opp 5G-satsingen, men da på andre områder.

– Denne avtalen setter oss i stand til å fokusere på utviklingen av teknologi for 5G-nettverket mens vi beholder kritisk intellektuell eiendom og modemteknologi som vårt team har utviklet, sa Intel-sjef Bob Swan i en pressemelding.

Nye Apple-produkter

– Vi ser frem til å satse for fullt på 5G der hvor det best passer behovene til vår globale kundebase, inkludert nettverksoperatører, produsenter av telekommunikasjonsutstyr og nettskytilbydere, la han til.

Apple på sin side antyder at oppkjøpet vil sette selskapet i stand til å tilby nye typer produkter i fremtiden, uten at det er helt klart hva dette vil innebære i praksis.

– Apple er glade for å få så mange dyktige ingeniører med på laget i vår voksende mobilteknologigruppe. [...] De, sammen med vår betydelige anskaffelse av innovativ intellektuell eiendom vil få fart på vår utvikling av fremtidige produkter og sette Apple i stand til å differensiere videre i tiden fremover, sa visesjefen hos Apples maskinvareavdeling Johny Srouji om oppkjøpet.

Transaksjonen er ventet å bli fullført i løpet av det fjerde kvartalet i år, altså mot slutten av året.

