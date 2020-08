Innovative ørepropper

Av og til skjer det innovasjon på produkter hvor svært mange ser veldig like ut. Et eksempel er Apples Airpods da de kom. Med en pinne som stakk ut av hvert øre? Det så jo ikke særlig smart ut? Nå går veldig mange med slike pinner og det ser helt naturlig ut, og mange produsenter har hermet etter Apple. Det er en god ide å ha mikrofoner som peker mot munnen.

Andre har klart seg særdeles godt med mer tradisjonelle propper med en liten (stadig mindre) klump som stikker inn i øregangen og litt ut av øret.

Bønner: Samsungs Buds Live ligger i øret som en bønne. Visstnok skal de ligge på plass selv når du rister på hodet. Foto: Samsung

Noe helt nytt

Samsung Buds Live er noe helt nytt. Det er en «bønne» som parkeres i øregangen hvor de skal holde seg på plass. Det betyr at det ikke er noe som skal stikke inn i øregangen. Det høres veldig komfortabelt ut. Du vil kunne legge hodet på puta med en propp i øret, uten at det blir ubehagelig.

Dette designprinsippet gjør at Samsung ikke oppnår passiv støyreduksjon med en gummipropp som tetter øregangen. Det løser de med aktiv støykansellering og den skal være så god at man oppnår en reduksjon av støy under 700 Hz på hele 87 prosent. Samsung kaller støykanselleringen for «Active Noise Cancellation for open type». Med det mener de at proppene støykansellerer dur fra fly, tog og andre lavfrekvente kilder, samtidig som du kan høre stemmer rundt deg. Vil du kvitte deg med de også, er nok et hodesett å foretrekke.

Høyttalere

På innsiden: Mot øregangen ser man tydelig de to lydåpningene. Den store er fra den aktive høyttaleren og den lille fra bassåpningen. Foto: Odd Richard Valmot

Inn i hver propp sitter det en 12 mm høyttaler i et kammer med en liten åpning for å slippe ut mer bass. Det er tre mikrofoner i hver av proppene for å formidle og støykansellere tale best mulig. Det skal også være en såkalt «Voice Pickup Unit» i proppene som hjelper til med dette. Hva nå det måtte være for noe.

Hver propp har et 60 mAh batteri som skal gi opptil 6 timer spilletid med støykansellering og elektronikk som lytter etter talestyringskommandoer. Batteriet i ladeesken er på 472 mAh. Det skal være nok til at proppene kan holde det gående i 21 timer.

Prisen på Samsung Buds Live er 1990 kroner, som er 500 kroner mindre enn erkekonkurrenten Apple, med sine støykansellerende Airpods Pro.