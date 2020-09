Microsoft har fått masse oppmerksomhet for Flight Simulator 2020 (også for sine feil), den 12 i rekken siden Microsoft Flight Simulator 1.0 kom i 1982. Da den nyeste versjonen kom i august, hadde det gått nesten 14 år siden den forrige store versjonen ble lansert.

Flight Simulator er en av de eldste produktseriene til Microsoft som fortsatt lever videre. Til sammenligning kom Word i 1983, og Windows først i 1985. Utviklingen av flysimulatoren forteller derfor på en svært god måte hvordan teknologiene og mulighetene til PC-plattformen har utviklet seg over de siste 38 årene.

Fascinert Nadella

Microsoft er nok helt enige i dette, og i forbindelse med hovedtalen under denne ukens virtuelle utgave av Microsoft Ignite-konferansen, viste Satya Nadella fram en video som demonstrerer dette. Han omtalte Flight Simulator som et av selskapet mest elskede, morsomste og lengstvarende produkter.

Videoen er tilgjengelig nedenfor og viser i korte trekk hvordan opplevelsene var i alle de viktigste utgavene av Flight Simulator fram til dagens versjon.

Selv om det er enkelte klare fellestrekk mellom den første og den hittil siste versjonen, så er den nye nærmest en helt annen verden. Likevel vakte den første versjonen begeistring, noe en blant annet kan lese i januar-utgaven av PC Magazine fra 1983.

Opprinnelig laget for Apple II

Microsoft Flight Simulator 1.0 var i stor grad basert på FS1 Flight Simulator-produktet til selskapet Sublogic, som ble lansert til Apple II allerede i 1979. Det var først og fremst datagrafikkspesialisten Bruce Artwick som stod for utviklingen, også av IBM PC-utgaven til Microsoft, som blant annet var utstyrt med en bedre grafikkmotor enn originalen.

Mulighetene var selvfølgelig langt mer begrenset i denne første utgaven av Microsoft Flight Simulator enn i dagens. Det skal ha vært to ulike moduser. I den vanlige kunne brukeren fly en Cessna 182 i fire ulike regioner i USA, rundt Chicago, Los Angeles, New York og Seattle. I tillegg var det «Europe 1917»-modus hvor brukeren kunne fly en Sopwith F.1 Camel i et område med fjell på begge sider, hvor det var mulig å engasjere seg i kamp mot andre fly.

I videoen over vises Microsoft Flight Simulator 1.0 i sort/hvitt. Den støttet en liten håndfull farger, men dette fungerte bare på PC-er med CGA-basert grafikkort og kompositt-skjerm.