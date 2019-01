Intel kombinerer SSD og lynrask Optane-minne på samme pinne

Lenge har vanlige SSD-er vært middelet for å sørge for raskere lesing- og skriving av programmer og brukerdata på pc-er. Men før eller senere kommer det alltid noe som er enda raskere. Og dyrere.

I stasjonære pc-er, i alle fall i tiden da SSD-er var temmelig små og dyre, kunne det være fornuftig å bruke SSD-en som et slags cacheminne til harddisken. Med denne løsningen, som Intel kaller for Smart Response Technology, blir en kopi av de mest brukte filene lagret på SSD-en. Det tar derfor langt kortere tid å aksessere disse filene enn filene som kun er tilgjengelige på harddisken.

Etter hvert som prisene på SSD-er har falt og størrelsene har økt, er kanskje ikke behovet for å bruke SSD-er som cacheminne så stort lenger. Det er enklere og raskere å lagre alt det som brukes jevnlig, på SSD-en.

Optane som cacheminne

Men mye vil har mer, så når den vanlige SSD-en ikke lenger er raskt nok, så kan også denne akselereres på omtrent samme måte som man lenge har kunnet med harddisker. Da bruker man noe enda raskere som et stort cacheminne, hvor de mest brukte filene lagres.

Intels Optane Memory er en slik løsning. I alle fall da den kom for snart to år siden, var teknologien, som også kalles for 3D Xpoint, regnet for å være opptil ti ganger raskere enn det som var blant datidens raskeste SSD-er.

Selv om både Optane og SSD-er finnes i temmelig små formfaktorer, er det likevel noe som krever litt plass. Dette er en utfordring for pc-leverandørene som ønsker å lage pc-er som er så tynne og lette som mulig.

Intel Optane Memory H10 skal ta beskjeden plass i bærbare pc-er. Foto: Intel

Kompakt modul

Som en mulig løsning på dette introduserte Intel under CES-messen i forrige uke en modul i M.2-formatet som inneholder både en nokså beskjeden Optane-del og en betydelig større SSD-del. Denne kalles for Optane Memory H10. Den kan ventes i løpet av våren, men trolig i første omgang ferdig innebygd i bærbare pc-er. Om den kommer i salg som et separat produkt, skal være mer uvisst.

Intel har ikke oppgitt så mange detaljer ennå, men ifølge teknologinettsteder som Tom's Hardware og amerikanske PCWord, kommer det i første omgang tre utgaver. Den minste har 16 gigabyte Optane-minne og en 256 gigabyte med QLC (QuadLevel Cell) NAND-basert SSD. Mellommodellen skal ha 32 gigabyte Optane og 512 gigabyte SSD, mens den største utgaven har samme Optane-del som den mellomste, men 1 terabyte SSD-del.

