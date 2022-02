Intel lanserer brikke som er spesialdesignet for kryptoutvinning – skal knuse vanlige skjermkort

Kryptovaluta er i vinden, og IT-aktører har begynt å forberede seg på kryptofremtiden med egne, spesialtilpassede produkter. Intel er blant de som investerer store ressurser i teknologien. Nå har brikkegiganten avduket et nytt resultat av satsingen, melder Reuters.

I en pressemelding har Intel avduket noe de kaller en blokkjede-akselerator – en nyskapende brikke som er spesialdesignet for kryptoutvinning. Brikken skal lanseres på markedet senere i år.

1000 ganger mer effektiv enn grafikkprosessorer

Den nye brikken baserer seg på nye arkitekturer som skal heve effektiviteten innen blokkjede-relaterte oppgaver voldsomt, ifølge Intel.

– Vi forventer at innovasjonene våre innen kretser vil levere en blokkjede-akselerator som har mer enn 1000 ganger høyere ytelse per watt enn mainstream-grafikkprosessorer for SHA-256-basert kryptoutvinning, skriver Intel i pressemeldingen.

Tanken bak den nye maskinvaren er altså blant annet å møte de energimessige utfordringene knyttet til kryptoutvinning, en aktivitet som er kjent for å være svært energikrevende. I Europa har myndigheter for eksempel tatt til orde for å bannlyse fenomenet på grunn av frykt for at det vil true klimamålene nedfelt i Parisavtalen.

Som digi.no rapporterte i slutten av januar (krever abonnement) blir også stadig flere land kritiske til utvinning. Det gjenstår å se om Intels nye brikke klarer å blidgjøre myndigheter og gjøre utvinning mer stuerent.

Twitter-grunnleggeren blant kundene

– Våre kunder spør etter skalerbare og bærekraftige løsninger, som er grunnen til at vi fokuserer på å realisere det fulle potensialet til blokkjede-teknologien ved å utvikle de mest energieffektive datateknologiene, sier selskapet.

De tekniske detaljene er ennå noe vage, og det eneste Intel opplyser er at arkitekturen er implementert på et bitte lite stykke silisium. Det innebærer ifølge selskapet at brikken ikke vil påvirke tilbudet av eksisterende produkter, formodentlig med referanse til den mye omtalte brikkemangelen.

Brikkene har allerede fått sine første kunder. Blant disse er selskapet Block, tidligere kjent som Square, grunnlagt av Twitter-grunnleggeren Jack Dorsey. Dorsey har for øvrig selv engasjert seg i å forbedre kryptoutvinningsteknologien ved å etablere et åpent utvinningssystem for kryptovaluta.

– Square vurderer å bygge et bitcoin-miningsystem basert på tilpasset silisium og åpen kildekode for individer og bedrifter over hele verden, skrev Twitter-grunnleggeren i forbindelse med planene. Det kan virke som Intels nye brikker faller under betegnelsen «tilpasset silisium», men det er uvisst om Dorseys nye utvinningssystem skal benytte denne spesifikke brikken.