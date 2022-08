Intel legger ned Optane-virksomheten

Intel har besluttet å legge ned selskapets virksomhet knyttet til Optane-produktene. Intel lanserte Optane i 2017 som en slags cacheløsning for SSD-er og harddisker. Selskapet har allerede startet på avviklingen.

Optane-produktene til Intel er basert på en ikke-flyktig minneteknologi – 3D Xpoint – som Intel har utviklet sammen med Micron. Dette var i alle fall den gang langt raskere enn vanlig flashminne.

I en rapport skriver Intel at selskapet anser Optane som en ledende teknologi, men at den ikke er tilpasset selskapets strategiske prioriteringer. Selskapet at det vil overholde forpliktelsene overfor kundene, men regner ikke med å selge ut restbeholdning, som i andre kvartal ble avskrevet for 559 millioner dollar.

Forvarsler

For mange har nok ikke avviklingen av Optane kommet som noen stor overraskelse. Ifølge Forbes ble det allerede i januar 2021 klart at Intel skulle droppe storparten av leveransene til forbrukermarkedet. To måneder senere ble det kjent at Micron ikke lenger ville være med på moroa, droppet videreutviklingen 3D Xpoint-teknologi og til slutt solgte fabrikken i Utah til Texas Instruments.

Intel selv kvittet seg med det meste av selskapets flashminnevirksomhet gjennom et salg til SK Hynix i desember i fjor.

Dermed er avviklingen av Optane-virksomheten bare et hittil siste trinn i en prosess som har pågått ganske lenge.