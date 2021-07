Intel lukter på å kjøpe brikkegigant

Ifølge kilder til the Wall Street Journal (WSJ) utforsker Intel Corp. en avtale for å kjøpe opp GlobalFoundries for 30 milliarder dollar. Dette vil ifølge avisen gi medvind til Intels planer om å lage brikkesett til andre teknologiselskaper. Ryktet har ikke blitt bekreftet av Intel.

Samtalene om en avtale angår angivelig ikke GlobalFoundries direkte, da en en talsperson fra selskapet har sagt til WSJ at de ikke er i samtaler med Intel. Selskapet eies av Ubadala Investment Co., et investeringsfond som utgår fra Abu Dhabis myndigheter. Ifølge artikkelen kan oppkjøpet påvirke GlobalFoundries rapporterte planer å gå på børs dette året.

Intels planer

Det ryktede oppkjøpet faller inn i en overordnet strategi hvor Intel ønsker å styrke sin egen produksjonsevne. Tidligere har Intel annonsert at de skal bygge to nye prosessorfabrikker i Arizona i USA. Dette har skjedd etter at Intels nye sjef Pat Gelsinger la frem planer om at Intel skal produsere halvvlederprodukter også for andre bedrifter, samt styrke sin egen produksjon.

GlobalFoundries ble dannet i 2008, da Intels rival Advanced Micro Devices, også kjent som AMD, bestemte seg for å fisjonere ut brikkeproduksjonen av selskapet. AMD er fremdeles en stor kunde hos GlobalFoundries, noe som kan gjøre et oppkjøp av Intel komplisert.

Global brikkemangel

Midt i den globale brikkesett-tørken gjør GlobalFoundries tiltak for å styrke sin egen evne til å møte etterspørselen. De har nylig startet byggingen av en ny prosessorfabrikk i Singapore, hvor de skal ha investert fire milliarder.

Brikkemangelen påvirker en rekke sektorer over hele verden. Den har blant annet ført til høyere priser i forbrukerelektronikkmarkedet og midlertidige stenginger av bilfabrikker. Artikkelen skriver videre at verdens største brikkeprodusert, TSMC, har økt sin produksjon av brikker til bilindustrien,og at de forventer å møte etterspørselen i de kommende månedene.



EU har planer om å investere i produksjon av mikrobrikker for å sikre seg større uavhengighet fra det globale brikkemarkedet, som Digi.no har skrevet om før. Også i USA har president Biden annonsert at de skal investere milliarder av dollar for å styrke produksjonen innenlands.