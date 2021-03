Intel skal bygge nye fabrikker og produsere brikker for andre

Etter bare noen uker i jobben presenterte Intels nye toppsjef, veteranen Pat Gelsinger, i går en plan for hvordan selskapet i framtiden skal utvikle og produsere halvlederprodukter, slik at selskapet kan beholde det posisjon i markedet. Selskapet har i lang tid slitt med å fornye produksjonsteknologien, noe som har bidratt til at konkurrenter nå har oppnådd et forsprang.

Skal bygge for 20 milliarder dollar

Den nye strategien kalles for IDM 2.0 (Integrated Device Manufacturing). Den innebærer både bygging av to nye «brikkestøperier», altså prosessorfabrikker, økt bruk av tredjeparts produksjonskapasitet, samt å tilby slik kapasitet også til andre – både i USA og Europa. I tillegg melder selskapet om framskritt når det gjelder utviklingen av selskapets 7 nanometer prosessteknologi basert på EUV (Extreme Ultraviolet Lithography). Planen er å bruke denne teknologien til å produserer CPU-produktet med kodenavn «Meteor Lake», som skal komme i masseproduksjon i 2023.

De to nye fabrikkene skal bygges i Arizona. Det er ventet at de til sammen vil koste rundt 20 milliarder dollar og være arbeidsplass for 3000 personer når konstruksjonsarbeidet er ferdig. Det er ventet at byggearbeidet vil starte senere i år. Både Intel, konkurrenter i bransjen og Biden-administrasjonen ønsker at mer halvlederproduksjon skjer innenlands, altså i USA, og byggingen må delvis sees på som et svar på dette.

Intel hittil nyeste halvlederfabrikk, Fab 42. Den ligger i Ocotillo, Chandler, Arizona. Her produserer selskapet mikroprosessorer med 10 nanometers prosessteknologi. Foto: Intel Corporation

Samtidig er det for tiden stor mangel på kapasitet til å produsere mange halvlederprodukter. Som Digi.no har omtalt flere ganger, rammer dette blant annet bilindustrien.

Produksjon for andre

I løpet av året skal Intel legge fram konkrete planer for en ny og selvstendig forretningsenhet, Intel Foundry Services, som skal tilby produksjonskapasitet til andre leverandører av mikrobrikker. Denne kapasiteten skal tilbys ved Intels fabrikker i USA og Europa. Enheten skal også kunne dekke unike behov, blant annet til sikkerhet, som myndigheter måtte ha.

Det er ikke bare rene x86-baserte produkter som Intel vil kunne produsere for andre. Gelsinger nevnte også områder som grafikk, media, display, AI, nettverk og produkter basert på ARM- og RISC-V-arkitekturene.

Ifølge Gelsinger har en rekke selskaper, inkludert Amazon, Cisco, Ericsson, Google, IBM, Imec, Microsoft og Qualcomm meldt sin interesse for å samarbeide med Intel blant annet teknologiutveksling knyttet til de nye planene.