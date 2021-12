Intel måtte handle gamle prosessorer på Ebay for å teste ut sårbarheter

Intel avslørte denne uken at selskapet i mangel av en solid samling med historisk maskinvare, måtte ty til Ebay som en løsning for å få tilgang til spesifikke, eldre plattformkonfigurasjoner. Dette skjedde for noen få år siden, da selskapet skulle lete etter feil som rammet mange av selskapets produkter, også prosessorplattformer som for lengst var blitt tatt ut av markedet.

Ifølge Wall Street Journal var det helt konkret andregenerasjons Core-prosessorer, med «Sandy Bridge»-arkitekturen, som Intel hadde behov for å kjøpe. Disse var på markedet mellom 2011 og 2013.

Alvorlige sårbarheter?

Nøyaktig hvilke feil Intel skulle undersøke, sier selskapet ingenting om. Men det er nærliggende å tro at det dreide seg om Meltdown og Spectre. Det er nå mer enn fire år siden disse ble oppdaget.

Noe av det Intel har erkjent etter denne erfaringen, er at selskapet er nødt til å bevare de ulike plattformene selskapet tilbyr, samt ha et system som gjør det mulig for de ansatte å spore og identifisere hva som finnes hvor.

2800 plattformer – foreløpig

Derfor etablerte Intel i andre halvdel av 2019 det selskapet kaller for Long-Term Retention Lab. I praksis er dette et lagerbygg i Costa Rica, hvor selskapet så langt kan sette sammen mer enn 2800 plattformer. Med plattform i denne sammenheng menes et system med blant annet en gitt CPU, operativsystemversjon, mikrokode og BIOS.

Dette omfatter alt fra avanserte servere og kraftige PC-er, til integrerte systemer brukt i tingenes internett.

Noe av hensikten er å ha tilgjengelig akkurat den samme plattformen som for eksempel en partner eller kunde har opplevd problemer med, men også for testing av kommende oppdatering til fortsatt støttede produkter. Laben er åpen 24/7 i tilfelle noen har behov for umiddelbar tilgang.

2800 ulike plattformer er ikke nok. I løpet av 2022 skal dette mer enn dobles, til 6000 plattformer fra de siste ti årene. Samtidig skal arealet til laben utvides fra 1300 til 2500 kvadratmeter.