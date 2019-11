Intel med nye AI-brikker for både datasenteret og «kanten» av nettverket

Det er to år siden Intel annonserte sine første prosessorer spesielt beregnet på aksellerasjon av AI-løsninger, i en serie de kaller Nervana Neural Network Processor (NNP).

I forbindelse med Intels AI Summit i San Francisco denne uken demonstrerte selskapet to Nervana-prosessorer. De to var henholdsvis NNP-T1000, beregnet på trening av maskinlæringsalgoritmer, og NNP-I1000, beregnet på «inference» – altså det å bruke et nevralt nettverk til å trekke slutninger basert på hvordan algoritmene har blitt trent opp med tidligere data.

Nervana-brikkene er beregnet på bruk i datasentere, og er teknologi Intel fikk tilgang til da de i 2016 kjøpte opp Nervana Systems for 350 millioner dollar ( ca. 3,2 mrd. kroner).

Brikkene er nå leveringsklare, og en del av en storstilt satsning fra Intel på kunstig intelligens både i skyen og i kanten av nettverket. Intel forventer at kunstig intelligens vil generere mer enn 3,5 milliarder i omsetning for selskapet bare i år.

Intel Nervana NNP-I for «inference». Foto: Intel Corporation

AI-brikke for kameraer, droner og roboter

Intel DevCloud. Foto: Intel

I tillegg til Nervana-brikkene annonserte Intel også 3. generasjon av sin Movidius VPU – Visual Processing Unit. Dette er en liten brikke beregnet på enheter i kanten av nettverket, som for eksempel «smarte» kameraer, droner, VR-briller eller roboter. Brikken kan også brukes til generell akselerasjon av AI i ulike enheter.

Ifølge Intel skal den nye Movidius-VPUen være mer enn 10 ganger raskere enn forrige generasjon, og ha lavere strømforbruk. Ytelsen skal være på nivå med konkurrenten Nvidia Jetson AGX Xavier, og Intel selv sier at den er «opp til 4,7x mer strømeffektiv enn denne. Movidius kommer i løpet av første halvår 2020.

Nvidia Jetson Xavier NX. Foto: Nvidia

Nvidia er antagelig Intels største konkurrent innenfor kunstig intelligens, og lanserte for en uke siden en ny versjon av Xavier – Jetson Xavier NX. Dette er et lite kretskort/minidatamaskin som er basert på samme Nvidia Volta-GPU som sitter i forgjengeren AGX Xavier. Kortet er imidlertid en god del mindre, og også billigere enn AGX.

Til slutt lanserte Intel også det de kaller «Intel DevCloud for the edge», som lar utviklere gjøre prototyping og testing av AI-løsninger på ulike Intel-prosessorer, før de går til innkjøp av maskinvare selv.