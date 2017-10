Intel lanserer brikke som skal ta kunstig intelligens til et nytt nivå

Intel har lansert en ny serie prosessorer spesielt beregnet på kunstig intelligens og maskinlæring. Prosessoren har fått navnet Nervana Neural Network Processor (NNP), og er basert på teknologi Intel fikk tilgang til da de i august i fjor kjøpte opp Nervana Systems for 350 millioner dollar ( ca. 2,8 mrd. kroner).

Med lanseringen av Nervana NNP prøver Intel å styrke sin posisjon i et marked hvor blant annet Nvidia har fått et sterkt fotfeste. I dag brukes nemlig ofte grafikkprosessorer (GPU-er) i stedet for tradisjonelle CPU-er for å akselerere AI-oppgaver. Også Qualcomm, som produserer prosessorer for blant annet mobiltelefoner, har nylig annonsert at de jobber med teknologi spesielt utviklet for AI. Google har også fått et stort forsprang på Intel innenfor AI, og lanserte allerede i mai 2016 en spesialprosessor for AI – Tensor Processing Unit (TPU).

Nervana NPP er den første brikken fra Intel som er bygget spesielt for AI, og de første leveransene av brikken vil skje ved utgangen av 2017.

– Vi har flere generasjoner med Intel Nervana NPP-produkter underveis som vil gi høyere ytelse og gjøre det mulig med nye nivåer med skalerbarhet for AI-modeller. Dette gjør at vi er på vei til å nå målet vi satte i fjor, som var å oppnå 100 ganger høyere AI-ytelse innen 2020, skriver Intel-sjef Brian Krzanich i et blogginnlegg.

Intel går ikke så veldig mye i detaljer, men den nye brikken har en arkitektur som skiller seg vesentlig fra selskapets vanlige x86-prosessorer. Brikkene skal være laget for å kunne oppnå høy grad av skalerbarhet og parallellkjøring, blant annet ved å ta i bruk et nytt numerisk format kalt Flexpoint. Det er også mulig å la mange brikker operere sammen som én stor, virtuell brikke. Intel har litt mer informasjon om brikken her.

