Punger ut 18 milliarder kroner: Intels nye gigantinvestering skal få fart på AI-teknologien i datasentre

Satsingen på kunstig intelligens blir en stadig høyere prioritering for IT-gigantene, og nå har brikkegiganten Intel kunngjort en ny, stor investering som skal fremskynde teknologien.

I en pressemelding opplyser Intel at de har kjøpt opp et israelsk selskap ved navn Habana Labs, som produserer AI-brikker til bruk i «deep learning»-applikasjoner. Intel punget ut 2 milliarder dollar, cirka 18 milliarder kroner, for selskapet.

Øker AI-satsingen i datasentre

– Dette oppkjøpet avanserer vår AI-strategi, som er å tilby kunder løsninger som passer ethvert behov – fra den intelligente «edge» til datasenteret. Mer spesifikt vil Habana sette våre AI-tilbud for datasenteret i turbomodus med en familie av treningsprosessorer med høy ytelse og et programmeringsmiljø designet for å møte utviklingen innen AI-oppgaver, sier visesjef for Data Platforms Group hos Intel, Navin Shenoy, i pressemeldingen.

Habana Labs seneste produkt er en AI-treningsprosessor kalt Gaudi, som selskapet lanserte i juni i år. Ifølge selskapet selv gir treningssystemer basert på Gaudi-brikkene opptil fire ganger høyere ytelse sammenlignet med systemer basert på et tilsvarende antall grafikkprosessorer.

Shenoy uttalte overfor nyhetsbyrået Reuters at brikkene til Habana Labs er designet for å løse ett spesifikt problem, som for eksempel å gi biler selvkjørende egenskaper eller trene maskinlæringsalgoritmer i datasentre.

Raskere AI-innovasjon

Selskapets første AI-prosessor, Goya HL-1000, ble sluppet i 2018 og har allerede vært kommersielt tilgjengelig en stund. Med Intel om bord håper det israelske selskapet å få fart på utviklingen av prosessorteknologien sin.

– Intel har skapt et AI-team i verdensklassen. Det gleder oss å inngå partnerskap med Intel for å akselerere og skalere vår business. Sammen vil vi levere mer AI-innovasjon til kundene raskere, sier Habana Labs-sjefen David Dahan i pressemeldingen.

Intel sier at de forventer å generere over 3,5 milliarder dollar, cirka 31,5 milliarder kroner, fra selskapets AI-virksomhet i 2019 – som er en oppgang på hele 20 prosent sammenlignet med året før.