Intel skal bygge brikkefabrikker i Europa for mange hundre milliarder kroner

Den globale brikkemangelen har satt fokus på at Europa er veldig avhengig av halvlederproduksjon i andre deler av verden. Nå begynner det å komme konkrete planer om å endre dette.

Under IAA Mobility-konferansen som arrangeres i München denne uken, fortale Intel-sjef Pat Gelsinger at den europeiske andelen av verdens halvlederproduksjon har blitt redusert fra 44 prosent i 1990 til ni prosent nå. Ingen andre regioner hadde større andel. Nå skjer det aller meste i Asia.

Kan miste kontrollen

– Europa er på randen av å miste kontrollen over én av de viktigste teknologiene for økonomien og nasjonal sikkerhet. Covid har vist at en globalt balansert leveransekjede er fullstendig kritisk, sa han, og advarte spesielt mot avhengigheter i politisk ustabile soner.

– Sammen med EU deler vi målet om å reversere nedgangen og at Europa innen 2030 skal stå for 20 prosent av halvlederproduksjonen globalt. Vi vil gjøre vår del. Vi skal utvide anlegget vårt i Irland, men vi er også snart klare til å kunngjøre vår neste megafab-lokalisering i Europa. Vi håper at det vil skje innen utgangen av året, sa Gelsinger.

Åtte fabrikker

I første omgang skal det bygges to fabrikker, men i løpet av et tiår eller så skal dette vokse til åtte fabrikker.

– Hver fabrikk tilsvarer ti euro, så det dreier seg om 80 milliarder euro i løpet av det neste tiåret, sa Gelsinger. Dette tilsvarer 823 milliarder norske kroner.

Han mener at disse fabrikkene vil være en katalysator for både halvlederindustrien og leveransekjedene i Europa, men også for kjemikalieindustrien, utstyrsleverandører og teknologibransjen generelt.

– Det blir et senter for forskning og utvikling som samler Europa for å reversere den forferdelige nedgangen og skape en mer globalt balansert leveransekjede, hevdet Gelsinger.

– Vi ser at dette har en ringvirkningseffekt. MIT har estimert at hver arbeidsplass vi skaper, resulterer i minst fem arbeidsplasser andre steder. Hele samfunn blir bygget.

Intels europeiske fabrikker skal sannsynligvis produsere mikrobrikker og andre halvlederprodukter for både Intel selv og andre. Tidligere i år ble det kjent at Intel for første gang skal tilby halvlederproduksjon for andre.

Må gjerne komme til Tyskland

Intel er ikke alene om å ville bruke store penger på å bygge opp europeisk halvlederproduksjon. Tidligere denne måneden, i et møte med representanter fra halvlederindustrien globalt, oppmuntret den tyske finansministeren, Peter Altmeier, halvlederindustrien til å investere i Tyskland, ved å love dem en støtteordning på til sammen tre milliarder euro, tilsvarende 31 milliarder norske kroner. Dette skriver Euroactiv.

– Tilgang til tilstrekkelige mikrobrikker vil bli et konkurranseelement for enhver vellykket, global økonomi de kommende årene, sa Altmeier under arrangementet.

Det europeiske målet om 20 prosent av verdens halvlederproduksjon har ifølge Euroactiv blitt møtt med både begeistring og skepsis.

Niclas Poitier i tenketanken Bruegel sier til Euroactiv at det er fullstendig urealistisk å nå målet om 20 prosent andel i halvledermarkedet, blant annet fordi Europa stadig henger bak USA og Japan.

Denne uttalelsen kom før Gelsingers kunngjøringer denne uken. Om Intels planlagte investeringer er store nok til å endre dette bildet, er uklart.