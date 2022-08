Intels grafikkortsatsning har ikke akkurat gått på skinner i det siste.

Det har versert rykter om at Intel planla å kansellere hele programmet, og seriens første produkt – A380 – har foreløpig kun sett dagens lys i Kina.

Kanskje i et forsøk på å kontrollere historiefortellingen og komme ting i forkjøpet har Intel nå vist en rekke ytelsestall for sitt nye Arc A750 grafikkort.

Nøyaktige spesifikasjoner for A750 er ennå ikke offentliggjort, men hvis Intels egne tall stemmer, vil det yte bittelitt bedre enn Nvidias RTX 3060.

Husk imidlertid at tall fra produsenten selv må alltid tas med en klype salt.

Yter best med moderne teknologi

Intel er også nøye med å spesifisere at A750 – og deres andre grafikkort – er laget for å yte best med moderne API-er. De vil dermed for eksempel ha betydelig bedre ytelse med DirectX12 og Vulkan enn med for eksempel DirectX11.

Ting tyder også på at Arc-serien ikke yter godt uten «resizable BAR» aktivert og at man derfor er nærmest avhengig av å ha prosessor og hovedkort som støtter dette for å kunne utnytte kortene fullt ut.

Det kan heller ikke utelukkes at Intel kan gjøre store forbedringer i sine drivere fremover, til tross for spekulasjonene om at grafikkbrikkene hadde feil som ikke lot seg utbedre med programvare.

Tallenes tale

Intel har gjengitt sine tall både på sin egen nettside for Arc og i videoen nedenfor.

Testsystemet Intel brukte, skal ha vært i9-12900K prosessor på et ASUS ROG Maximus Z690 Hero hovedkort utstyrt med 32GB DDR5-4800 minne. Operativsystemet skal ha vært Windows 11 Pro.

I snitt vinner A750 mot RTX 3060 med 3-5 prosent, men det er ennå usikkert hva A750 vil koste – og hva RTX 3060 koster når A750 blir tilgjengelig.

Resultatene Intel presenterer, er i spill, men det er også andre interessante ting Intel støtter med sine Arc-grafikkort. For eksempel vil Arc være første grafikkortserie som støtter maskinvareakselerasjon av videokoding med AV1-kodeken, noe som kan gi betydelig bedre ytelse mot å gjøre det samme i programvare.