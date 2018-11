Intels nye prosessor har 48 kjerner – laget for tunge AI-oppgaver

Prosessorgiganten Intel har nettopp dratt sløret av et par nye produkter, hvorav begge er nye medlemmer i Xeon-familien av bedriftsrettede serverprosessorer.

Den mest interessante av de nye prosessorene er toppbrikken, som har fått navnet Cascade Lake.

Opptil 48 kjerner

Cascade Lake byr på opptil 48 kjerner per prosessor og 12 DDR4-minnekanaler per sokkel.

Ifølge Intel er brikken beregnet for de mest krevende høyytelsesoppgavene innen for eksempel kunstig intelligens og IaaS-tjenester (Infrastructur as a Service).

Selskapet sier ytelsen etter Linpack-testen ligger opptil 3,4 ganger høyere enn den nærmeste konkurrenten fra AMD – Epyc 7601-brikken – som riktignok «kun» har 32 kjerner å skilte med.

Linpack-ytelsen skal også ligge 1,21 ganger høyere enn toppbrikken i Intels Xeon Scalable-serie beregnet på datasentre, som ble lansert i fjor og som byr på 28 kjerner per prosessor.

Intel skal dele flere detaljer på den kommende Supercomputing 2018-konferansen som begynner 11. november. Da vil vi trolig få vite mer om pris, tilgjengelighet og ytterligere tekniske opplysninger.

Slipper også ny, rimeligere serie

I tillegg til Cascade Lake lanserte Intel også en ny serie av rimeligere serverprosessor i innstegsklassen, kalt Intel Xeon E-2100, som skal bli tilgjengelig allerede i disse dager.

Xeon E-2100 er ifølge Intel beregnet på små og mellomstore bedrifter og leverandører av nettskytjenester. Brikken kommer med opptil seks kjerner og tolv tråder, samt støtte for opptil 128 gigabyte DDR4-minne.

Den har en maksimal klokkehastighet på 3,8 gigahertz og en turbofrekvens på opptil 4,7 gigahertz. I den motsatte, rimeligere enden av serien finner vi modeller med fire kjerner og grunn- og turbofrekvenser på 3,3 gigahertz og 4,5 gigahertz.

De amerikanske prisene på Xeon E-2100-brikkene ligger mellom 193 dollar og 450 dollar for toppmodellen. Norsk pris og tilgjengelighet er ikke kjent. Mer teknisk informasjon finner du i Intels produktbeskrivelse.

