Hevder det er det største fremskrittet for datasenteret på et tiår: Dette er Intels nye Xeon Scalable-plattform

Intel har lansert en helt ny serie prosessorer for datasentre – kalt Xeon Scalable. Og ifølge en pressemelding fra Intel er det snakk om mer enn bare «nok en prosessor», men intet mindre enn «det største fremskrittet for datasentre i bransjen på et tiår».

Intel Xeon Scalable finnes i fire varianter – bronse, sølv, gull og platina. Foto: Intel Corporation

Så hva er det som er nytt? En god del – ikke bare navnet på prosessorene, men også viktige endringer når det gjelder arkitektur og ny funksjonalitet tilpasset moderne datasenteres behov. Alle de nye prosessorene er bygget på Intels nye 14 nanometer Skylake-arkitektur.

For å ta det første først: Intel har nå gått over til en ny måte å navngi sine Xeon-prosessorer for datasentere på. I stedet for kompliserte modellnavn med tall og bokstaver kalles nå alle sammen for Xeon Scalable, og innenfor denne serien har de delt inn i fargekoder: bronse, sølv, gull og platina. Når du kommer innenfor hver fargekategori har du imidlertid som før en rekke ulike varianter, med modellnummere.

Opptil 28 kjerner per prosessor

De nye prosessorene kan leveres i versjoner med opptil 28 kjerner og støtte for opptil 6 terabyte med systemminne (i et fire-sokkel-system). Ifølge Intel skal ytelsen være i snitt 1,65 ganger høyere enn for forrige generasjon. Sammenlignet med et fire år gammelt system estimerer Intel at man skal kunne kjøre 4,2 ganger flere virtuelle maskiner (VM-er), og det legges også vekt på ytelsesøkninger innenfor kunstig intelligens, HPC (high performance computing), lagring og nettverk.

Xeon Scalable har fått en ny mikroarkitektur og nye minnekontrollere, og den har også fått et nytt instruksjonssett som kalles Intel Advanced Vector Extensions 512 (AVX-512), som skal øke ytelsen innenfor områder som vitenskapelige simuleringer, finansanalyse, kunstig intelligens, 3D-modellering, analyse og annet.

Mesh-arkitektur

Ifølge The Register, som har en grundig gjennomgang av de tekniske detaljene, er en av de største og viktigste endringene et nytt mesh-design. Dette er noe som skiller Skylake-prosessorer for desktop fra de nye serverprosessorene. Tidligere organiserte Intel Xeon-kjernene i en ringstruktur. Hver CPU-kjerne hadde en LLC/L3-cache (hurtigbuffer) som deles mellom alle kjernene, men hvis en kjerne trenger tilgang til data som lagres i en L3-cache som tilhører en annen kjerne så må informasjonen hentes via denne ringstrukturen. Dette er lite effektivt når det er mange kjerner.

Den nye maske-arkitekturen (til høyre) er mer effektiv enn ringarkitekturen når det er veldig mange CPU-kjerner. Foto: Intel

I Xeon Scalable er ringstrukturen erstattet med et mesh-design hvor alle kjernene og deres tilhørende L3-cache er koblet sammen i et maskenett – altså i rader og kolonner, med sammenkoblinger mellom dem. Dette er som The Register skriver en mer kompleks måte å gjøre det på, men nødvendig for å oppnå god båndbredde og lav forsinkelse når man skal dele L3-cache mellom veldig mange kjerner.

De nye Xeon Scalable-prosessorene blir en direkte konkurrent til AMDs Epyc-prosessorer, som AMD lanserte tidligere i sommer. Epyc 7000-serien er beregnet på kraftige datasenterservere med én eller to prosessorsokler, og leveres med fra 8 til 32 kjerner, som hver kan kjøre to parallelle tråder. Les mer om dette her: AMD med det skarpeste angrepet på Intel Xeon på et tiår »

Oversikt over de nye Xeon Scalable-prosessorene. Foto: Intel

Klare med nye servere

Dell EMC er blant de første som er klare med nye servere med Intels nye generasjon Xeon-prosessorer. Deres 14. generasjon PowerEdge-servere leveres alle med Xeon Scalable (bronse, sølv, gull og platina, avhengig av servermodell).

Dell PowerEdge R740. Foto: Dell

Blant forbedringene sammenlignet med forrige generasjon nevner Dell i en pressemelding opptil 12 ganger bedre ytelse med hensyn til database IOPS (I/O-operasjoner per sekund), takket være en skalerbar arkitektur for programvaredefinerte datasentere (SDN). Ifølge Dell øker dette hastigheten på applikasjonene og gir inntil 98 prosent mindre ventetid i en VMware vSAN-klynge.

Serverne kan benytte opptil seks ganger så mange NVMe-disker og opptil fem ganger så mye flashlagring. I et blogginnlegg skriver Arild Hansen, ekspert på datasenterløsninger i Dell Norge, at de nye PowerEdge-serverne skal støtte opptil 192 flere VDI-sesjoner per server, og i ifølge Hansen – gi dramatisk bedre SQL-ytelse.

I første omgang vil det komme fire ulike modeller hit til Norge, basert på hva Dell EMC selger mest av her: R640 (1U, 2 CPU-sokler), R740/R740xd (2U, 2 sokler), R940 (4U, 3 sokler) og 6240 (4 servere, hver med 2 sokler i 2U).

Blant andre nyheter nevnes at R740/R740xd nå støtter 50 prosent flere GPU-er enn tidligere. Det er nå mulig å ha tre dobbeltbredde eller seks enkeltbredde grafikkort, og i enkelte modeller kan man også ha FPGA-er (Field Programmable Gate Arrays) som kan avlaste CPUen. Andre forbedringer er 2 x 25 Gbps Ethernet-kort, samt NVDIMM – RAM med batteribackup, slik at den holder på dataene selv ved strømbrudd.

