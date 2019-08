Intels nye prosessorer skal ta bærbare PC-er til nye høyder – spesialdesignet for AI-applikasjoner

Det var først i januar i år at Intel avduket sin nye generasjon prosessorer for bærbare PC-er, nemlig 10-nanometersfamilien Ice Lake. I en pressemelding kan Intel nå kunngjøre at prosessorene er offisielt lansert på markedet.

Ifølge Intel vil de nye prosessorene bli tilgjengelige i PC-er rundt «holiday season», som betyr rundt juletider, uten at det foreligger et mer spesifikt tidspunkt. En oversikt over alle brikkene kan du ser nederst i artikkelen.

Kraftig ytelse

Ice Lake, som for ordens skyld er Intels tiende generasjon Core-prosessorer, er beregnet på bærbare PC-er av den ekstra spinkle typen. Dette inkluderer 2-1-maskiner, altså såkalte konverterbare PC-er eller nettbrett-PC-er.

Ifølge selskapets egne lovord skal den nye generasjonen ta laptop-segmentet til det neste nivået når det gjelder både ytelse, grafikk, batteritid, overføringshastigheter og kunstig intelligens.

Prosessorene, som er inndelt i en U- og Y-serie, er basert på den nye kjernearkitekturen «Sunny Cove» og omfatter i3-, i5- og i7-brikker med opptil fire kjerner og åtte tråder og en maks turbofrekvens på 4,1 GHz.

Ice Lake-plattformen skal levere 18 prosent høyere gjennomsnittlig IPC-ytelse (instructions per cycle) sammenlignet med Skylake-arkitekturen.

Foto: Intel Corporation

Designet for AI

Intel bedyrer at Ice Lake er den første generasjonen prosessorer fra selskapet som er spesialdesignet for kunstig intelligens-applikasjoner på tynne bærbare. Selskapet har tidligere sagt at brikkene leverer opptil 2,5 ganger høyere ytelse innen AI-applikasjoner, og kommer med Intels såkalte Gaussian Network Accelerator-løsning (GNA).

GNA fungerer ved å avlaste CPU-en ved AI-oppgaver som bruker lite energi. DL Boost, et instruksjonssett spesielt laget for å gi bedre ytelse til AI-applikasjoner, er også på plass.

Ellers kommer brikkene med en ny Iris Plus-grafikkløsning som byr på den nye grafikkarkitekturen Gen11. Denne skal vesentlig høyere ifølge Intel kunne kjøre grafisk krevende applikasjoner med merkbart høyere ytelse enn før.

Mer på vei

For eksempel lover selskapet lover opptil dobbelt så høy bildefrekvens i 1080p-oppløsning som forrige generasjon når det gjelder spill, men dette vil selvsagt avhenge av en del andre faktorer også.

Ikke minst har brikkene innebygget støtte for WiFi 6-standarden og Thunderbolt 3, som skal gjøre bærbare PC-er godt foreberedt på solide overføringshastigheter fremover.

Ifølge Intel skal det kunngjøres ytterligere produkter i familien av tiende generasjon Core-brikker for bærbare, og disse skal være beregnet på ekstra tunge arbeidsoppgaver. Flaggskipplattformen heter Intel vPro og er rettet mot bedrifter, men flere detaljer vil komme på et senere tidspunkt denne måneden.

