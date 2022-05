Interpol bekymret for cybervåpen på det mørke nettet

Generalsekretæren for Interpol, Jurgen Stock, uttrykte at han er bekymret for at militære cyberangreps-programvare vil lekke ut på det mørke nettet, under en CNBC-styrt panelsamtale på verdens økonomiforum i davos skriver CNBC. Se video fra panelsamtalen nederst i saken.

Stock referere til svartebørsmarkedet for våpen når han tar iopp temaet, han mener det er ingen grunn til at digitale våpen ikke kommer til å bli behandlet på samme måte som dagens fysiske våpen.

– Det (salg av militære våpen av organisert kriminelle red.anm.) er stor bekymring i den fysiske verden. Våpen som blir brukt på slagmarken i dag, vil i morgen bli brukt av organiserte kriminelle grupper, sa Stock og fortsatte

– Det samme gjelder digitale våpen som i dag kanskje er brukt av militæret, og utviklet av militære, vil i morgen være tilgjengelig for kriminelle.

Ber om hjelp fra private selskaper

Interpolsjefen ber om tettere cybersamarbeid mellom bedrifter og myndigheter. Den kunnskapen de private selskapene sitter på, mener Stock at er verdifulle for å bedre kunne slå ned på cyberkriminalitet. Han ber om deling av data og hendelsesrapportene som de private selskapene har.

– På den ene siden vet vi hva som skjer, samtidig trenger vi data som ligger hos de private, sa Stock

– Vi trenger deres rapporter. Uten rapportene deres er vi blinde, la interpolsjefen til.

Videre ber interpolsjefen om at selskapene blir flinkere til å rapportere inn dataangrep og sier at man må bryte ned siloene og bli flinkere på å dele informasjon på tvers av politimyndigheter og private selskaper.