Gjennom sommeren stiller vi en rekke sentrale personer i IT-bransjen noen faste spørsmål om blant annet hverdagen etter korona, situasjonen i IT-sektoren, og dem selv.

Ken Roar Riis kom inn som direktør for Webstep Solutions i september i fjor, fra stillingen som direktør for digitale løsninger i Atkins. Til sammen har han i godt over 20 år sittet i lederstillinger i teknologiselskaper, i tillegg til å sitte i flere styrer.

Hektisk hjemmesituasjon

Jeg er ikke helt sikker på at mine barn på 6 og 10 år er imponert over mine lærerkunnskaper

– Hvordan har korona-våren påvirket selskapet generelt, og din arbeidshverdag spesielt?

– Korona har selvfølgelig rammet Webstep også, men vi føler at vi har hatt god oversikt og at vi har håndtert utfordringen på en god måte. Det har vært satt i gang flere tiltak i selskapet for å sikre at de konsulentene som har fått avviklet sine oppdrag, har fått nye oppgaver som har vært interessante og nyttige.

– Vi har for eksempel under Covid-19-perioden utviklet et beslutnings­støtte­verktøy i samarbeid med en kommune. Dette har blitt en løsning som vil være nyttig for alle kommuner og offentlige etater, dette gleder vi oss veldig til å ta ut i markedet.

– For min egen del så er den største endringen at jeg som de fleste andre har jobbet hjemmefra. Det har fungert veldig bra, men var veldig hektisk da barna var hjemme samtidig. Jeg har fått stor respekt for den jobben lærerne utfører hver dag, og jeg er ikke helt sikker på at mine barn på 6 og 10 år er imponert over mine lærerkunnskaper.

– Har dere gjort noen ekstra tiltak for å bedre IKT-sikkerheten for dem som har måttet jobbe hjemmefra som følge av koronapandemien?

– I Webstep er vi opptatt av god IKT-sikkerhet, men det er også våre kunder. Som konsulenthus jobber de aller fleste av våre konsulenter innenfor kundens produksjonsmiljø, og det er derfor de som i stor grad setter standarden med henhold til sikkerhetskrav. Webstep har hele tiden vært tydelig på at dersom kunden åpner for hjemmekontor, skal våre konsulenter kunne jobbe effektivt hjemmefra.

– Vi bruker Slack, vår plattform for internkommunikasjon, flittig til å dele tips om hvordan ulike

oppgaver kan løses mer effektivt på hjemmekontor. Med reisestopp for alle ikke- forretningskritiske aktiviteter har også bruken av videomøter økt kraftig i omfang.

– Hvilke endringer tror du blir permanente også etter at pandemien er over?

– Jeg tror at det er flere ting som kommer til å endres fremover, men spesielt tror jeg at forståelsen og aksepten for å jobbe sammen på digitale løsninger vil være større. Det å kunne kjøre prosjekt, møter og samhandling fra hjemmekontor eller forskjellige geografiske steder tror jeg blir helt vanlig fremover.

– At man nå har en bedre aksept for en slik måte å jobbe på og slike leveranser, vil åpne for at man kan sette sammen team med mer optimal kompetanse­profil også i mindre prosjekter, og få disse lønnsomme.

Verktøyet som Webstep utviklet i løpet av koronaperioden var et samarbeid med Telenor – her ved Ivar Sorknes (t.v.) – for Bærum kommune. Foto: Otto Backer Solberg

Digitalisering og endring

– Hva er den største utfordringen for IT-sektoren akkurat nå?

– En av mine kjepphester er at det skal være gode planer bak digitaliserings­prosesser. Vi ser ofte at bedriftene mangler gode nok strategier og planer for å gjennomføre vellykkede digitaliserings­prosesser. Jeg tror at vi i IT-sektoren må bli bedre rådgivere gjennom å tilegne oss mer domene­kunnskap rundt de bedriftene og prosessene vi skal løse med digitale verktøy.

– Alternativt kan man gå i strategiske partnerskap der man ikke selv har forutsetninger for å bygge kompetanse. Uten blir det for generelt i henhold til trender, eller for detaljert i henhold til det IT-tekniske.

– Hva er det viktigste som skjer innenfor ditt fagfelt eller interessefelt akkurat nå?

– Det viktigste fremover er nok å se hvordan offentlige og private bedrifter klarer å ta i bruk de

mulighetene som ligger teknologien. Når vi vet at vi kan optimalisere eller effektivisere prosesser med IT, fører dette til en endring i hvordan vi forholder oss til arbeidsoppgaver og prosesser.

– Da handler det om å gjennomføre et kulturendrings­prosjekt vel så mye som å implementere et IT-prosjekt. Jeg tror at hvor god man er på endringsledelse og kultur, vil være avgjørende for hastigheten på hvor flinke vi blir til å realisere gevinster med ny teknologi.

– Hva tror du blir de viktigste IT-relaterte politiske sakene de neste årene?

– Jeg tror mye kommer til å fortsatt dreie seg om GDPR og sikkerhet fremover. Spesielt spennende blir det å se hvordan det offentlige klarer å håndtere personvern, samtidig som man er helt avhengig av at det offentlige drives mer kostnadseffektivt. Spennende blir det å se hvordan EU kommer til å forholde seg til den nye e-loven også.

– Den nye e-loven: For eller imot? Fordeler og ulemper?

– Dette er et veldig vanskelig tema. Vi må gjøre noe med sikkerheten vår. Vi ser i dag en utvikling som ikke kan fortsette med hensyn på hvordan bedrifter og private blir angrepet. Samtidig ønsker vi ikke at noen skal lagre og sitte på data. Og kanskje er det her man bør se på nærmere på hvilke konsekvenser det vil ha, når det åpnes for å samle metadata på denne måten.

– Jeg er for at man får utvidede muligheter til å ettergå digital kriminalitet, men jeg er skeptisk til at man løser dette gjennom lagring av all metadata. I prinsippet kan man da sette sammen data som absolutt ikke har med kriminalitet å gjøre. Det er vel ikke et samfunn vi ønsker?

Selv på ferie holder Ken Roar seg oppdatert på jobb og nyheter. Foto: Privat

Lego-demo av IoT

– Hva er den vanskeligste, morsomste eller rareste oppgaven eller utfordringen du har møtt

på i jobben?

Jeg tror jeg må ha mast mye, for en dag hadde konsulentene satt opp en legoby

– Det er mange spennende og morsomme oppgaver som skal løses hele tiden, men en sak som ble ganske gøy var når konsulentene skulle bevise teknologi ved bruk av lego. Jeg hadde jobbet over en lenger periode i mot verft- og verksted-sektoren, og kom tilbake til IT-bransjen. Det var midt i IoT-hypen og jeg møtte en masse kule presentasjoner over alt, men ingen praktiske eksempler på hvordan dette kunne fungere via sky. Jeg begynte å bli lei av at det ikke fantes praktiske eksempler.

– Jeg tror jeg må ha mast mye, for en dag hadde konsulentene satt opp en legoby hvor det kjørte tog og biler, gatelys som slo seg av og på etter hvert som ting passerte, og med produksjonsutstyr fra en kunde koblet opp mot deres ERP-system. Det ble en kjempekul demo, hvor alt fra automatisk oppretting av arbeidsordre til visualisering av avvik ble demonstrert.

– Hva er det viktigste verktøyet du bruker i jobben?

– Det viktigste verktøyet jeg har i jobben er nok Slack. Her deles og kommuniseres det på kryss og tvers av regioner og land i Webstep. Her kan man føle pulsen i hele selskapet, både faglig, i prosjekter og i salg.

– Hva er det første du gjør når du starter på jobb om morgenen?

– Jeg starter dagen alltid med kaffe, nyheter og mail. Det gjør at jeg føler jeg har oversikt over dagen som ligger foran meg. Liker dårlig å starte dagen med møter.

– Hvordan holder du deg faglig oppdatert?

– Jeg er så heldig at jeg jobber i et selskap med over 400 kollegaer som alle har lang erfaring innenfor forskjellige fagfelt, og som alle jobber med digitalisering og løser spennende oppgaver hos våre kunder hver dag. Her henter jeg mye lærdom, i tillegg leser jeg mye og følger med på forskjellige trender. Spesielt opptatt er jeg av hvordan offentlige og private bedrifter klarer å utnytte mulighetsbildet som ligger i å ta i bruk digitale verktøy.

– Hvilke elektroniske dingser eller apper blir med deg på sommerferie?

– Det blir jo selvfølgelig telefonen, den er vanskelig å unngå. I tillegg har jeg med meg en

iPad. Viktig å få med seg litt nyheter også i ferietid, og så er det alltid litt jeg ønsker å følge

med på jobbmessig.